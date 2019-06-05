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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanMezarlıkAnneBaba
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