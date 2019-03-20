Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia" açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Ankaralılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark, sadece başkentimiz için değil tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir." dedi.

Çocuklar ve yetişkinler için her biri ayrı ayrı tasarlanan bin 217 oyuncağın bulunduğu Ankapark'ın 120 metreye ulaşabilen dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yaptığına işaret eden Erdoğan, binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre uzunluğundaki raylı sistemleri, elektrik ihtiyacının belli bir kısmını karşılayan 10 megavatlık güneş enerjisi sistemiyle Ankapark'ın aynı zamanda çevre dostu bir proje olduğunu vurguladı.

Parkın toplam maliyetinin 1 milyar 396 milyon lirayı bulduğunu ve parktan Ankara Büyükşehir Belediyesinin kira geliri ve diğer kalemlerde yıllık 50 milyon lira kazanç elde edeceğini dile getiren Erdoğan, "İl dışından gelecek ziyaretçiler ve turistlerle birlikte Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Ankara'nın marka değerini daha da artıracağına inandığım bu önemli eserin size, tüm kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Havaların ısınmasıyla beraber Ankapark'ın da dolup taşacağına inandığını belirten Erdoğan, "Bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim ve ondan sonra diğer görevliler, mimarıyla mühendisiyle hep birlikte burada katkısı, emeği ve alın teri bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

'Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır ama yalan değildir'

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Oy yoksa yol da yok" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Böyle kibir kulelerinden asla olmadık. Benim bir belediye başkanım böyle dese, kusura bakmasın kapıya koyarız. Bu tür adımları attık." diye konuştu.

Sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil 81 vilayetin her biri, 82 milyonun her bir ferdi için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Kırıkkaleli vatandaşlarımızın derdini de Hakkari'deki kardeşimin sorununu da Ankaralı hemşehrimin sıkıntısını da kendi meselemiz olarak gördük. Sandıkta verilen görevin hakkını, sahada ter dökerek, koşarak, koşturarak ödemeye gayret gösterdik. Sizin güveninizi, emanetinizi, teveccühünüzü boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden mücadele ettik." dedi.

Tüm Türkiye'ye bir gerçeği ifade etmek istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buradan bize oy versin vermesin, her bir kardeşimin şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Bilhassa diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımın dikkatini buraya özellikle çekmek istiyorum. Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır ama yalan değildir. Yalandan daha büyük bir felaket olmaz. İşte ben Hatay'da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum. Ana muhalefetin başındaki zat Antalya'da 'Hatay'da baraj yok ki' diyor. Eline diline dursun... Bana diyorsun ki 'Ya bunun bir danışmanı yok mu?' Bunu sana tavsiye ediyorum. Senin bir defa kılavuzun kim ona bak, kılavuzuna bak. Bunun kılavuzu karga... Televizyonlara talimatı verdim. Dedim ki 'Hassa'daki, Reyhanlı'daki bütün barajlarımızı yayınlayın. Bu adam nerede hangi barajlarımız var bunları görsün'. Akşam yalan, sabah yalan. Biz, bunun bu yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan bıkar hale geldik. Ama bu ödemekten bıkmadı. Çareyi milletvekillerine yardım sandığı kurdurmakta buldu. Şimdi milletvekilleri 5'er bin lira yardım sandığına para atıyorlar."

Man Adası davasından kazanacağı tazminatı Mehmetçik Vakfına hibe edeceğine işaret eden Erdoğan, "Başka çare yok, en ideali bu." ifadesini kullandı.

"Seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır"

"Bizim siyasetimiz kavga değil, kardeşlik, birlik, dirlik, aşk siyasetidir." diyen Erdoğan, konuşmasının başında çalan "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına atıfta bulunarak, şarkıcı Kayahan'a Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, "İşte bununla yürüyeceğiz. Bu, bir aşk hikayesidir. Bizim siyasetimiz, nefret değil sevgi siyaseti, husumet değil yürekleri fethetme siyaseti. Bizim siyasetimiz, baskı değil özgürlük, demokrasi siyasetidir. Bizim siyasetimiz, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyasetidir. Çünkü gönle giren her şey göze de hoş gelir. Çünkü seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır." diye konuştu.

Yunus Emre'nin, "Bir gönülü yaptın ise / Er eteğin tuttun ise / Bir kez hayır ettin ise / Binde bir ise az değil." dizelerini okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim insana, milletimize, siyasete bakış açımız işte budur. Biz gönül yapmanın, gönüller kazanmanın derdindeyiz. Biz şehirlerimizi bünyad etmenin, ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. Biz, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturup, dünyanın en güçlü 10 devletinden birisi yapmanın peşindeyiz. Biz, insanımızı birleştirmenin, kucaklaştırmanın, aynı ortak payda etrafında bir araya getirmenin çabasındayız. 31 Mart sonrasında da milletimize projelerimizin dışında, en önemli vaadimiz olarak gönül belediyeciliğinin sözünü veriyoruz. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birine tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet etme sözü veriyoruz. Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı işte şu anda içinde bulunduğu kardeşliğidir, dayanışmasıdır, acılarını paylaşarak azaltmasıdır. Bu milletin en önemli özelliği, yaşadığı onca badireye rağmen her seferinde küllerinden yeniden doğmayı başarmasıdır. Açık söylüyorum, dünyada bu kadar kısa süre içinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp da ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır. Bunun da en yakın şahidi Ankara'dır."

"Ölüm kusan silahlara rağmen Ankaralı hainlere boyun eğmedi"

Son 6 yıl içerisinde Gezi'deki sokak teröründen, kanlı darbe girişimine, ekonomik sabotajlardan terör eylemlerine kadar Ankara'nın şahit olmadığı neredeyse hiçbir saldırının kalmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama Ankara bütün bunların üstesinden gelerek daima daha ileriyle daha iyiye doğru yol aldı. Onca provokasyona rağmen Ankaralı kardeşliğinden taviz vermedi. Ankaralı sinmedi, pusmadı, tehditler karşısında geri adım atmadı. Ölüm kusan silahlara rağmen Ankaralı hainlere boyun eğmedi. Ankaralı kardeşlerim birliğine, beraberliğine, kardeşliğine böyle güçlü bir şekilde sahip çıktıkça önümüzü kesebilecek hiçbir güç yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılardan 31 Mart'ta sandıklara gitmesini isteyerek, "Bütün hemşehrilerinizi arayın, onlara bu işin önemini anlatın. Bu işin ne kadar ciddi bir beka meselesi olduğunu anlatın. Sizlerden bunun için 31 Mart'ta sandıkları patlatmanızı istiyoruz. Sadece başkentimiz için değil aynı zamanda ülkemizin geleceği, milletimizin istikbali, evlatlarımızın huzuru için de bunu yapmalıyız. Çocuklarımız, huzurumuz, ülkemizin istikrarı, demokrasimizin güçlenmesi için sandıklara sahip çıkmalıyız. Ankara'nın kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmamak için sandıklara sahip çıkmalıyız. On binlerce kilometre öteden milletimize tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için Ankaralılardan bir söz almak istediğini ifade eden Erdoğan, alanı dolduranlara, "Ankara, 31 Mart'ta bağımsızlığına sahip çıkıyor musun? Ankara, 31 Mart'ta kardeşliğine sahip çıkıyor musun? Ankara, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Ankara, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor musun?" şeklinde seslendi.

'Karşımızda dörtlü çete var'

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlatarak, "10 gün sonra sandığa gidecek, özgür irademizle oylarımızı kullanacağız. Biliyorsunuz, bu seçime partiler ittifak halinde girdi. Biz, 15 Temmuz darbesinden bu yana ortak hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Karşımızda dörtlü çete var. Ve bunlar Kandil'den yönetiliyor. Kandil'den yönetilen bu çete ile bir mücadele vereceğiz ama işi sıkı tutmamız lazım, ihmale gelmez. Çok gayret edeceğiz ki bunlara sandıkta, evelallah sandıkta da en büyük dersi verelim." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran seçimlerinden de alınlarının akıyla çıktıklarını belirten Erdoğan, "İttifakı nasıl kurduğumuzu, hangi şartlar altında partilerimizin bir araya geldiğini, hangi adayları destekleyeceğimizi açıkça milletimize ilan ettik. Tüm süreç, sizlerin gözleri önünde gerçekleşti. Aldığımız kararları, vardığımız mutabakatları 82 milyonla şeffaf bir şekilde paylaştık." dedi.

"Gittiler matruşka ittifakını kurdular"

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu anımsatarak, "Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 5 dönem Kayseri'yi idare etmek başka bir şey, bir ilçeyi idare etmek başka bir şey. İki dönem burada seçim kaybeden birisiyle Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki Ankara ve ilçelerimiz emin ellerde devam desin inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Milletten gizli saklı bir şeyleri olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz böyle hassas davranırken muhalefet ne yaptı? Gittiler matruşka ittifakını kurdular. Bu ittifak zailde iki partiden teşekkül ediyor. Ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler çıkıyor, marjinaller çıkıyor. Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya ve Kandil'in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli bir şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli, kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok, milletin iradesi. Bu ittifakta her şey var ama samimiyet yok, şeffaflık yok. Bu ittifakta her türlü alengirli işlere yer var ama doğruluğa, dürüstlüğe yer yok.

Bu ittifakta bölücü heveslere tahammül var ama vatanperverliğe, milliyetperverliğe tahammül yok. Bay Kemal ve hanımefendi ilk günden itibaren ittifakın gerçek patronunun, asıl ortağının kim olduğunu gizlemeye özellikle dikkat ettiler. Bölücü örgüt sempatizanı yüzlerce kişiyi CHP rozeti ve CHP kamuflajıyla belediyelere sızdırma girişimlerini inkar ettiler. Kendileri konuşmayınca, yok sayınca, inkar edince milletin de gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Ancak geçen hafta ittifakın gizli ortağı, asıl patronu çıktı ve postayı koydu."

"Ülkemi bölemeceksiniz, böldürmeyeceğiz"

Alandakilere HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını izleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kardeşlerim, bu adam Kürt değil ama benim Kürt kardeşlerim üzerinden geçiniyor, oradan rant elde ediyor. Bu ne idüğü belirsiz birisi. Bu adam, Türkiye'yi bölme gayreti içerisinde olan malum parti HDP'nin eş başkanı. Sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol geç orada yaşa. Ama benim ülkemi bölemeyeceksiniz, böldürmeyeceğiz. Eş başkanın bu postası sonrasında Bay Kemal ve hanımefendinin elleri ayaklarına dolandı. Ne Ankara'daki adayları ne İstanbul'daki adayları ne de diğer illerdeki adayları meydana çıkıp bu nobran dile gıklarını bile çıkartamadılar. 'Hayır' bile diyemediler, birbiriyle çelişen, birbirini yalanlayan 3-5 cümle dışında eş başkana cevap bile veremediler. Ağızlarının paylarını aldılar, eş başkan karşısında mum gibi oldular. Hazreti Mevlana 'Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.' diyor. Maalesef bunlar ne oldukları gibi görünüyorlar ne de göründükleri gibi oluyorlar. Bize saldırarak, hakaret ederek, iftira atarak şu 10 günü kurtarabileceklerini düşünüyorlar. Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz."

'Artık olanı olmamış sayamazsınız'

"Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez." diyen Erdoğan, "Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız." dedi.

Ankapark 31 Mart akşamına kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia"nın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.