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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Ak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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