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"Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir"

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir"

"Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir"

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir"

08 Mart 2019 Cuma 00:04
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MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir." dedi.

Elvan, Memur-Sen tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Tarsus buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, katılımcıların Regaip Kandili'ni ve kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Seçim süreci yaşandığına işaret eden Elvan, demokrasinin bir kez daha güçleneceğini söyledi.

"Milletimizin rızası ne ise sandıktan o çıkacak." diyen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak çok önemli süreçten geçiyoruz. Bu süreci çok iyi anlamak, çok iyi değerlendirmek gerekir. Bir taraftan ülkemiz üzerinde yoğun baskı ve ablukaya alma çabalarını, diğer taraftan özellikle 2013 yılından bu yana Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ülkemizde etkin olmak istediklerini görüyoruz."

Elvan, Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişime kadar birçok zor süreçten bu milletin alnının akıyla çıktığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın da darbe girişimi sonrası kurulduğunu söyleyen Elvan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir. Bu süreçte birbirleriyle yan yana gelmesi mümkün olmayan kesimler karşı tarafta birleştiler. Sormak lazım 'niye' diye. Çünkü biri bir uçta diğeri bir uçta. Bunlar nasıl bir araya geldiler? Çok dikkatli olmamız lazım, bu oyunu görmemiz lazım. Bu oyunu göremezsek inanın bu ülkenin bekası, bu ülkenin istiklali ve istikbali için belki de daha karanlık günlerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hep birlikte devletimize, milletimize, ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkacağız."

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve MHP'den yeniden aday gösterilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile el ele vererek projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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