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"CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma çalışmamız asla olmadı"

- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Topluma algılatılmaya çalışılan oyların bölünmesi ya da CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma gibi bir çalışmamız asla ve asla olmadı" - "Sandıklardan 31 Mart akşamı DSP çok güçlü şekilde çıkacak ve 2023 genel seçimlerine giderken de en belirleyici parti olarak ve en sağlıklı, en içerikli muhalefeti yapacak bir parti olarak çıkacak"

"CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma çalışmamız asla olmadı"

- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Topluma algılatılmaya çalışılan oyların bölünmesi ya da CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma gibi bir çalışmamız asla ve asla olmadı" - "Sandıklardan 31 Mart akşamı DSP çok güçlü şekilde çıkacak ve 2023 genel seçimlerine giderken de en belirleyici parti olarak ve en sağlıklı, en içerikli muhalefeti yapacak bir parti olarak çıkacak"

02 Mart 2019 Cumartesi 16:13
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KOCAELİ (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Topluma algılatılmaya çalışılan oyların bölünmesi ya da CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma gibi bir çalışmamız asla ve asla olmadı." dedi.

Aksakal, partisinin Gölcük İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, DSP olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Birebir halkla temas kurarak adaylarını tanıttıklarını ifade eden Aksakal, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Aksakal, 31 Mart akşamı, gerçek bir ana muhalefet yapısı olarak DSP'nin ortaya çıkacağını dile getirerek, "DSP, sadece olumsuz olan hadiseleri belirleyip buna çözüm önerileri getirmek yerine olumlu olanları da destekleyerek Türkiye'nin dünya devletleri karşısında güçlü durabilmesini, başı dik devlet haline gelebilmesini mutlaka sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Sandıklardan 31 Mart akşamı DSP çok güçlü şekilde çıkacak"

CHP'den ayrılarak sadece kendilerine değil başka partilere de giden adaylar olduğunu anlatan Aksakal, şöyle konuştu:

"Topluma algılatılmaya çalışılan oyların bölünmesi ya da CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma gibi bir çalışmamız asla ve asla olmadı. Bu partilerin içlerindeki aday belirleme süreçlerinde yaşadıkları sıkıntılar, hak ettikleri ya da hak etmedikleri şekilde aday gösterilmeyen ama topluma hizmeti kendisine görev olarak benimsemiş yurttaşların partilerinden istifa ettikten sonra DSP'ye gelip aday olma taleplerini de biz de partimizin kriterleri çerçevesinde değerlendirdik. Halkımız, seçmenlerimiz ya da bu konuyu merak eden hiç kimse zannetmesin ki herhangi bir partiden, başta CHP olmak üzere canı isteyen herkes DSP'den aday gösterilmiş değildir. Bizim kriterlerimize uygun düşmeyen aday adayları ya da bizden aday olmayı arzu ettiğini belirtip değişik yollarla ulaşmaya çalışanlara da partimizin kapılarını açmadık."

Aksakal, bu seçimlerin değişik sonuçlar doğuracağını anlatarak, toplumda bu şekilde bir yaklaşım bulunduğunu dile getirdi.

İttifak Yasası'nın, yerel seçimlere de aktarılmasının, seçmeni benimsemediği adaylara yöneltme mecburiyeti getirdiğini aktaran Aksakal, şöyle devam etti:

"Ciddi sayıda toplum kesimleri kendi düşünceleri dışında dayatılan adaylara oy vermeyeceklerini ve DSP'ye oy vereceklerini açık açık söylüyorlar. Bu da şu demek oluyor. Eskiden bilinen yöntemlerle kamuoyu yoklanması yapılmasının 31 Mart seçimlerine kalıcı bir gösterge olabileceğini düşünmüyorum. Sandıklardan 31 Mart akşamı DSP çok güçlü şekilde çıkacak ve 2023 genel seçimlerine giderken de en belirleyici parti olarak ve en sağlıklı en içerikli muhalefeti yapacak bir parti olarak çıkacak."

Konuşmanın ardından Aksakal, partililerle fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
31 Mart SeçimleriCHPDSPGölcükKocaeliMuhalefetÖnder Aksakal
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