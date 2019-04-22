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CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP'de şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle olağanüstü MYK toplantısı yapıldı.

CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP'de şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle olağanüstü MYK toplantısı yapıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:01
CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından partisinin milletvekilleriyle genel merkezde bir araya geldi.

Toplantılarda, TBMM'de saldırıya ilişkin araştırma önergesi verilmesinin ve il başkanlıkları aracılığıyla basın açıklamaları yapılmasının konuşulduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
CHP
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