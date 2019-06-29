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CHP'li belediyelere sıkı takip

Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediye kazanan CHP'de, belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.

CHP'li belediyelere sıkı takip

Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediye kazanan CHP'de, belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi 22:06
CHP'li belediyelere sıkı takip
Ankara

Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP'debelediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP'de yerel seçimlere dönük analiz çalışması sürüyor. Dar kapsamlı ilk değerlendirme geçtiğimiz hafta içi toplanan Merkez Yönetimi Kurulu'nda (MYK) yapıldı.

MYK'de, genel başkan yardımcıları İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmelerini Kılıçdaroğlu'na sunarken, seçimin geniş kapsamlı değerlendirmesi Parti Meclisi'ne (PM) bırakıldı.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda PM'nin, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katılımı ile pazartesi günü saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlemesine karar verdi.

CHP yönetimi, bundan sonraki çalışmalarında da belediye başkanlarını yalnız bırakmayacak.

Bu bağlamda Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında "danışma kurulu" oluşturan CHP, belediye başkanlarının çalışmalarını takip ederek denetleyecek.

İkinci değerlendirme başkanlarla

CHP'de ikinci kapsamlı değerlendirme ise tüm belediye başkanlarının katılımı ile yapılacak. 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediyeyi kazanan CHP'de, 25-26 Temmuz'da belediye başkanlarının kampta buluşturulması planlanıyor. Henüz yeri netleşmeyen kampta, belediye başkanlarına, izlenecek yol haritası hakkında bilgi sunulacak.

Belediye başkanlarından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan, "adil olmak" ve "tarafsızlık" temelli 7 madde başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koymaları istenecek.

Kongre takvimi ve parti programı yazım süreci devam ediyor

CHP'de Siyasi Partiler Yasası gereği 2 yılda bir tekrarlanan kongreler için takvim hazırlıkları da sürüyor. Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek tarafından hazırlanan takvimde, Ocak 2020'ye kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Şubat 2020'de ise CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı'nın yapılması planlanıyor. Parti yönetiminin gündeminde, kongre takviminin bir yıl ertelenmesi gibi bir düşünce ise bulunmuyor.

Bu arada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 36'ncı kurultay sonrası açıklanan parti programının sadeleştirilmesi yönündeki çalışmalarda sürüyor. Akademisyenlerin de yer aldığı geniş katılımlı bir heyet tarafından parti programının yazımının sürdüğü belirtilirken, tamamlanması halinde 37. Olağan Kurultay'da delege onayına sunulabileceği belirtiliyor.

Programda önemli bir değişikliğe gidilmesi beklenmez, partinin temel ilkelerinin korunacağı ancak çağın gerektirdiği yeniliklerin programa ekleneceği ifade ediliyor. Program kısa, anlaşılır ve sade olacak, "adalet, halkçılık, tarafsızlık" vurgusu ağırlıklı yer alacak.

"Takım oyunu oynayacağız"

Çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bundan sonraki süreçte kazandıkları belediyelerde başarılarını artırmanın yollarını arayacaklarını belirtti.

Torun, "Bir takım oyunu oynayacağız. Bütün belediyelerimizde, başkanlarımızın daha başarılı olmaları için uğraşacağız. Bir danışma kurulu oluşturduk benim başkanlığımda. Belediyelerimizi hem takip edeceğiz, hem de onların başarılarını artırmak için katkıda bulunacağız." dedi.

Seyit Torun, Temmuz sonunda 252 belediye başkanının katılımıyla kamp programı, kampın ardından da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyeceklerini bildirdi.

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