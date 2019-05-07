Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91482
ALTIN
254.249
DOLAR
6.1414
STERLİN
8.0464
EURO
6.8632
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nin kararı İstanbul seçimleri üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nin kararı İstanbul...
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı...
Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili...
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı...

CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle yarın YSK'ye başvuracaklarını bildirdi.

CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle yarın YSK'ye başvuracaklarını bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mayıs 2019 Salı 23:49
CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için yarın YSK'ye başvuracaklarını belirtti.

Yakupoğlu, yaptığı açıklamada, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin kararının ardından YSK'ye yeni bir başvuru yapacaklarını söyledi.

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle iptal ettiğini anımsatan Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını ifade etti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'den tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini bildirdi.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
CHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nin kararı İstanbul seçimleri üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nin kararı İstanbul seçimleri üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak
Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim