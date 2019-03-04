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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Yalova'da

- Özgür Özel: - "Bir dil, umut dili. Bunu sadece Vefa Salman kullanmıyor. Bunu Türkiye'deki tüm adaylarımız, ittifak ortağımızın tüm adayları kullanıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Yalova'da

- Özgür Özel: - "Bir dil, umut dili. Bunu sadece Vefa Salman kullanmıyor. Bunu Türkiye'deki tüm adaylarımız, ittifak ortağımızın tüm adayları kullanıyor"

04 Mart 2019 Pazartesi 23:22
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Yalova'da

YALOVA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin iki propaganda türü olduğunu, Türkiye'de iki dilin konuşulduğunu belirterek "Bir dil, umut dili. Bunu sadece Vefa Salman kullanmıyor. Bunu Türkiye'deki tüm adaylarımız, ittifak ortağımızın tüm adayları kullanıyor." dedi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP'nin Yalova Belediyesi meclis üyesi aday tanıtım toplantısında konuşan Özel, yerel seçim arifesinde olduklarını anımsattı.

Özel, buna ilişkin iki propaganda türü olduğunu, Türkiye'de iki dilin konuşulduğunu belirterek, "Bir dil, umut dili. Bunu sadece Vefa Salman kullanmıyor. Bunu Türkiye'deki tüm adaylarımız, ittifak ortağımızın tüm adayları kullanıyor. 31 Mart'tan sonra daha temiz bir deniz, daha solunabilir bir hava, daha sorunsuz bir trafik, daha iyi yönetilen bir kent, çocuklar için daha çok yeşil alan, kreşler, öğrenciler için yurtlar ve herkes için daha yaşanılabilir bir kent vadediyorlar. Umut vadediyorlar ama karşıda bir başka siyaset var. Karşıda bir siyaset var ki umudu tüketmiş, daha önce pek çok şey vadetmiş yerine getirememiş ve umudu tükettiği için artık korkunun siyasetini yapan birilerini dinlemek zorundayız." diye konuştu.

Seçimlere beka seçimi diyenlerin, karşı tarafa yönelik "zehirli" bir dil kullandığını savunan Özel, "Sadece iki partinin iki Sayın Genel Başkanı değil altlarındakiler, onlar adına söz söyleyenler, sözcüleri, yardımcıları, temsilcileri aynı zehirli dile sarılıyorlar ama bir gerçek var. Sloganlarına bakıyorsun gönül belediyeciliği. Gönül kırarak belediyecilik olur mu?" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın konuşmasının ardından Yalova Belediyesi meclis üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı.

Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, CHP İl Başkanı Nur Koçak, bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Özgür ÖzelYalova
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