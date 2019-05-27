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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün mesele şudur; adaletten yana olacaksınız. Adaletten, haktan ve hukuktan yana tavır alacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün mesele şudur; adaletten yana olacaksınız. Adaletten, haktan ve hukuktan yana tavır alacağız." dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:46
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur
Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sevginin, hoşgörünün, toleransın olması gereken bir ayda bulunulduğuna işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Birlikte düşüneceğiz, sorunları birlikte çözeceğiz. Varsa bir dert, derdin üzerine eğileceğiz. Ramazan ayının böyle bir özelliği var. Kini, öfkeyi ve nefreti bir tarafa bırakacağız. Hep birlikte güzel ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız." diye konuştu. 

Kendisinden önce söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani'yi dikkatle dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Gani'nin "Dertlerimiz var. Hakkımızı istiyoruz, evimize ekmek götürmek istiyoruz, emeğimizin de karşılığını almak istiyoruz." sözlerine değindi. Bu taleplerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tarafından da dikkatle dinlendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunların zaman içinde yerine getirileceğine inandığını söyledi.

Yavaş'ın da konuşmasında herkesin kazandığı ulaşım düzenini kurmanın önemini vurguladığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bu, çok önemli bir vaattir aslında. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki hem vatandaş memnun olsun hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun. Böyle bir düzeni yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Mansur Bey, 'Ben bunu oturup masa başında yapmayacağım, beraber yapacağız.' dedi. 'Birlikte yöneteceğiz.' demiştik. Birlikte yönetmekten kasıt odur. Minibüsçülerin dertlerinin tamamı bir şekilde çözülebilir. Nasıl çözülecek? Aklımızı, mantığımızı kullanarak, emeğe, alın terine değer vererek bu sorunların üstesinden geleceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün mesele şudur; adaletten yana olacaksınız. Adaletten, haktan ve hukuktan yana tavır alacağız ve Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz."

Huzur içinde yaşamanın en büyük arzuları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Huzur geldiği zaman emin olun bu memleket cennet gibidir. Beraber Türkiye'yi huzur dolu bir memleket haline getirebiliriz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ulaşım koordinasyonu yeniden ele alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ulaşım esnafına altın çağı yaşatacak şekilde çalışmalar yapacakları yönünde sözler verdiklerini anımsatarak, birbirinin ekmeğine el uzatmadan, herkesin daha fazla para kazanması için, huzur ve uyum içinde ulaşım planlaması için çalıştıklarını ifade etti.

EGO Genel Müdürü ile alt kademede de birkaç değişiklik yaptıktan sonra ulaşım koordinasyonunu yeniden ele alacaklarını bildiren Yavaş, bu çalışmalarda bütün esnafın bulunacağını vurguladı.

Yavaş, kendisi adına sağda solda konuşanlara itibar edilmemesini isteyerek, "Biz söyleyeceğimiz sözü kendimiz söyleriz, başkasına bizim söyleyeceğimiz lafları söylettirmeye gerek yok. Bir tek gayemiz var, Ankaralı mutlu olsun, yaşadıkları kentten keyif alsın, ekmeğinin peşinde, karnını doyursun ve iyi bir hayat sürsün." diye konuştu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani de minibüsçü esnafının hak ettiği hizmeti ve değeri alacağına inandığını dile getirerek, "Adalet, hakkaniyet, Allah için insanlığa hizmet edilmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu, programın ardından Demet Parkı'nda birlikte iftar yapan Beypazarlı ailelerin sofrasına konuk oldu. Ailelerin ikram ettiği sarmadan yiyen ve çay içen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu, çay bahçesindeki vatandaşlarla da sohbet etti.

İftara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

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