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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandığa giderken hep beraber sağduyuyla hareket edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken hep beraber sağduyuyla hareket edeceğiz. Oyumuzu öyle kullanalım ki demokrasiye sahip çıktığımızı bütün dünya öğrensin." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandığa giderken hep beraber sağduyuyla hareket edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken hep beraber sağduyuyla hareket edeceğiz. Oyumuzu öyle kullanalım ki demokrasiye sahip çıktığımızı bütün dünya öğrensin." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
06 Mart 2019 Çarşamba 09:54
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandığa giderken hep beraber sağduyuyla hareket edeceğiz
Mersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez Toroslar ilçesindeki Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada kurulan çadırda Yörüklerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Yörükler'in önemine değinerek kendisinin de Yörük kültürünü bilen bir aileden geldiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Arkadaşlar gidip, Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez." sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Eğer Toroslar'da bir çadır görüyorsanız ve o çadırın dumanı tütüyorsa bu ülkede bir beka sorunu yoktur. Yörükler varsa bu ülkede bu bayrak asla aşağı inmez. Yörükler varsa onlar barışın, huzurun teminatıdır. Biz Yörükler'e öyle bakıyoruz ve Yörükler öyledir. Hepimizi kucaklayan, kültürü getiren, zenginleştiren, Türkiye'nin kültürel zenginliğine olağanüstü katkı veren bütün Yörük kardeşlerime in içten selamlarımı sunuyorum." 

"Birlikte, beraber çözmek zorundayız"

Kılıçdaroğlu, programının ardından beraberindeki milletvekilleri ve partililerle Mersin Balkan Türkleri, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde düzenlenen toplantıya da katıldı.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla kadın ve gencin yer almasını istediklerini belirterek, böylelikle daha sağlıklı ve güçlü bir siyaset atmosferinin oluşacağını söyledi.

Sorunu önceden görüp, önceden önlem almayı istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir örnek vereceğim. Bugün bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Geçen yılın ağustos ayında bu ekonomik krizden nasıl çıkacağımızı 13 madde halinde açıkladık. Olabilir, eksik de olabilir. Benim söylediklerimin hepsinin doğru olmadığı da düşünülebilir. Ama en azından devleti yönetenler şunu düşünmeliydi, 'Evet 13 madde açıklandı ama bu yetersizdir' diyebilirlerdi, 'fazladır' ya da 'eksiktir' diye düşünebilirlerdi. Ama önerini getireni suçlayamazsınız. Öneriyi getireni suçluyorsanız siz devleti yönetemiyorsunuz demektir. Bugün bir krizle karşı karşıyayız, derin bir kriz. Reel sektörü vuran ve işsizliği arttıracak olan bir kriz. Biz bu sorunları çözmek zorundayız. Birlikte, beraber çözmek zorundayız."

"Vatandaşın sağduyusuna güveniyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu, sandığa gidenlerin, oylarını sağduyuyla vermeleri gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşın sağduyusuna güveniyorum. Sandığa giderken hep beraber sağduyuyla hareket edeceğiz. Oyumuzu öyle kullanalım ki demokrasiye sahip çıktığımızı bütün dünya öğrensin. Bütün dünyaya halk, demokrasiye sahip çıktı mesajını verme zamanıdır. Bu mesajı vermeliyiz." dedi.

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CHPKılıçdaroğlu
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