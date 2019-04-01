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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halk demokrasiden yana tavrını koydu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halk demokrasiden yana tavrını koydu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık." dedi.

Editör
Editör
01 Nisan 2019 Pazartesi 00:17
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halk demokrasiden yana tavrını koydu
Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

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