CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halk demokrasiden yana tavrını koydu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.