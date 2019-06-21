CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: En büyük irade milletin iradesidir

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da seçim çalışmalarıkapsamında Fatih'teki Zeyrek Kadınlar Pazarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Siirt İli Eruh İlçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nde konuşan Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinin iki anlamı olduğunu belirterek, "Birinci anlamı şudur; bir kişi seçime girdi, zamandı, oyları saydılar İmamoğlu kazandı. Mazbatayı verdiler. 18 gün sonra Ankara'da beyler oturup dediler ki; 'Biz bu mazbatayı iptal edeceğiz'. Siyasi baskılarla YSK'daki 7 hakim, 'Seçimi yenileyeceğiz' dedi. Orada da büyük bir adaletsizlik var. Dört oy pusulası aynı zarfa gidiyor. Üçü kabul ediliyor biri reddediliyor. Niçin? Amaç şu; 'Acaba biz büyükşehiri İmamoğlu'na nasıl vermeyiz.'" diye konuştu.

Haksızlığa karşı durulması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İnsan olarak, zulme karşı duracaksak, haksızlığa karşı duracaksak, haksızlığın karşısında duran dilsiz şeytansa o zaman biz buna izin vermemeliyiz. Sandığa gitmeliyiz. Diyeceğiz ki daha önce bu seçilmişti, gideceğiz derhal oyumuzu İmamoğlu'na vereceğiz. Bu bizim demokrasi bağlamında dünyaya vereceğimiz bir mesajdır. Bu mesajın özelliği şudur; dünya diyecek ki Türkiye'de baskı vardı, siyasal bir yargı vardı, iptal edildi ama Türkiye Cumhuriyetinde halk demokrasiden yana tavrını koydu, tekrar yetkisi elinden alınan kişiye yetkiyi teslim etti." dedi.

Ordu Havalima'nında yaşanan olaya değinen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi söylüyorlar; 'Efendim işte bilmem ne, hava alanında oldu, validen özür dilemezsen o koltuğa kimse seni oturtturmaz.' Ne derlerse desinler. En büyük irade milletin iradesidir. Milletin idaresinin üzerinde demokrasilerde başka bir irade yoktur. Demokrasilerde vatandaşın iradesi, herkesin başının tacıdır. Sonunda herkes buna saygı duymak zorundadır."

Demokrasiden, insan haklarından, düşünce özgürlüğünden yana olan insanların demokrasi platformu adı altında kendilerine destek verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun adına sandıkta ittifak dediklerini sözlerine ekledi.

"Ayrım yapmadan bütün vatandaşların oyuna talibiz"

Kılıçdaroğlu, Kral FM ile yerel ve bölgesel yayın yapan bazı radyoların canlı yayınında da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin değerlendirmesi hatırlatılan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ne denir bu iddialara? CHP'nin kiminle ittifak yaptığı zaten belli, seçimlere nasıl hazırlandığı belli. Biz en başından 'sandıkta ittifak yapacağız' dedik. Ekrem Bey, İstanbul'da 16 milyon İstanbullunun oyuna talip. İster HDP'li olsun, ister AK Parti'li olsun, ister Saadet Partili olsun, ister Vatan Partili olsun. Bütün vatandaşların, haksızlığa uğrayan bir kişinin hakkını teslim etme gibi bir yükümlülüğü var. Dolayısıyla biz, kimlik ayrımını yapmıyoruz. İnsanları kimliklerinden ötürü ötekileştirmiyoruz. İnsan, Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve her insanın görüşü, kimliği ve inancı ne olursa olsun benim başımın üzerinde yeri vardır."

Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuyla ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, "Gündeme kim getiriyor? Bizim gündemimizde yok, hiç yok. Bizim gündemimizde bir yerel seçim var, İstanbul seçimleri var. Biz, İstanbul seçimlerinde hiçbir ayrım yapmadan, bütün vatandaşların oyuna talibiz. Biz, herhangi birisinin telkinleriyle siyasal görüşümüzü, dünya görüşümüzü değiştiren bir parti değiliz. Bizim görüşümüz belli. Biz adaletten, hukuktan yanayız." yanıtını verdi.

CHP'lilerin halktan kopuk olduğu eleştirilerini de cevaplandıran Kılıçdaroğlu, "Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP. Ankara'da oturup ahkam kesiyorduk, onu değiştirdik. Adalet yürüyüşünü yaparken bir tek parti bayrağı bile taşımadık. Bu yeni siyaset anlayışının doğmasına yol açtı." görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ortada gözükmediği ve halktan kopuk tavır içinde olduğu iddiasını da değerlendirirken, "Bütün o tabloları değiştirdik. Canan Hanım, bütün ziyaretlerim sırasında benim yanımda. Her şey değişti. Daha da değişecek. Bu toplumun değerlerine herkes saygı duyacak. Herkes halkın değerlerine saygı gösterecek. Halk kadar değerli bir şey yok. Öyle davrananlara da 'kusura bakmayın' diyeceğiz." diye konuştu.