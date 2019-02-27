CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bayrağımız için mücadele etmek hepimizin ortak görevi

Batman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memleket için canımızı da veririz, canımızı da feda ederiz. Bayrağımız, ülkemiz ve birlikte yaşamak, huzur içinde yaşamak için mücadele etmek, bizim hepimizin ortak görevi olmalıdır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Batman'a gelen Kılıçdaroğlu, Sason ilçesine geçti.

Sason Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Cuma Uçar ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediye binası önünde parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Sason'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Benim için şunu dediler, bunu dediler. Ne derlerse desinler. Bir şeyi bilmenizi isterim ki ben fakirin ve fukaranın dostuyum. Fakirden fukaradan yanayım. Zulme karşıyım, mazlumdan yanayım. Kim olursa olsun bu ülkede yaşıyorsa başımın üstünde yeri vardır." diye konuştu.

Kimseyi ötekileştirmediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Aynı havayı teneffüs ediyor, aynı suyu içiyor, aynı memlekette yaşıyorsak hiç kimsenin ötekileştirme hakkı yoktur. 82 milyon vatandaşı başımın üstünde taşırım. Ben vatandaşlarımı bölmem, vatandaşlarımı ayırmam." ifadelerini kullandı.

"Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun"

Kılıçdaroğlu, 7 çocuklu bir ailenin ferdi olduğunu, halktan biri olarak yaşamını sürdürdüğünü aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim saraylarda yaşama gibi bir alışkanlığım yok. Saraylar benim yerim değil. Benim yerim evim, yurdum, çoluk çocuğumun yanı, vatandaşımın yanıdır. Onlarla yaşamak isterim. Ben başkaları gibi millete tepeden bakmam. Hiç kimseye muhtaç değilim. Allah'a çok şükür milyon dolarlarım, milyarlarım olsun, vatandaş fakir olsun diye bir düşüncem yok. Herkes zengin olsun, herkesin işi, aşı olsun benim isteğim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Eğer bir yerde açlık, yoksulluk varsa, bir çocuk yatağa aç giriyor ve bu ülkeyi yönetenler saraylarda oturuyorlarsa mart geliyor, ayın 31'i geliyor. Allah aşkına güzel bir ders verin. Benim sizden beklentim bu. Benim bireysel bir beklentim, çoluk çocuğumun bir beklentisi yok."

"Belediye başkanını seçeceksiniz, meydanı da camiyi de biz yapacağız"

"Bu ülkede milyonlarca gencimiz işsizse, milyonlarca gencimizin işi yoksa, hala anne ve babalarının eline bakar durumdalar ise 6 milyondan fazla insanımız geçimini sokaktan sağlıyorsa, 24 milyondan fazla insanımız bu sokaktan gelen paralarla geçimini sağlıyorsa, oturup düşünmemiz lazım. Ülkeyi düzlüğe çıkarmamız lazım. Herkesin işinin aşının olması lazım." diyen Kılıçdaroğlu, bunun mücadelesini verilmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Sason'a ilk kez geldiğini anlatarak, Sasonlu vatandaşlarla onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Aynı zamanda adayları olan Belediye Başkanının konuşmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Başkanımız az önce bir meydan ve daha büyük bir cami yapmak istediğini söyledi. Benim size sözüm. Ama Kılıçdaroğlu sözü, siyasetçilerin sözü değil. Belediye başkanını seçeceksiniz, meydanı da camiyi de biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sason'un görkemli tarihe sahip olduğunu, ceviz ve balının yanı sıra son zamanlarda çileğinin de meşhur olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Aslında tütününüz de çok meşhurdu ama gözü kör olsun tütünü kapattılar, işletmeyi kapattılar. Şimdi dışardan tütün getiriyorlar. Sanki ülkede tarla yok, tütün yok, insan yok, eken biçen yok, dışardan tütün, nohut, canlı hayvan, mercimek, et, sonunda kuru soğan da ithal ettiler. Sonunda o kuyruklara da varlık kuyruğu dediler. Allah aşkına hangi mantıkla bunu söylüyorlar, anlamış değilim. Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar memleket bu hale mi gelir. Bunlar Trump, Macron, Merkel'den korkuyorlar. Allah'tan korksalar bu memleket cennet gibi, bir çocuk yatağa aç girmez. Eğer bu ülkede binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa, günah bunların boynuna. Bunları bileceğiz, anlatacağız, konuşacağız. Ülkede yok şu dert var, yok bu dert var, en büyük dert 17 yıldır bu memleketi yönetip memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir."

"İşsizlik en temel sorunlarımızdan biri"

"Balınız, yaylalarınız, ceviziniz de meşhur. Türkiye'nin her tarafına gönderiyorsunuz, gönül ister ki adınızı sadece Türkiye değil, bütün dünya duysun. Emin olun bunu yapmak benim boynumun borcudur." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, işsizliğine değindi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İşsizlik en temel sorunlarımızdan biri. Genç nüfusta işsizlik çok daha yüksek. Batman için ne diyorlar biliyor musunuz? 'İşsizliğin başkenti Batman' diyorlar. Binlerce gencimiz işsiz, iş arıyor. Bugün gazetelerde görmüşsünüzdür. Diyarbakır'da 387 kişi işe alınacak, bir kuyruk var, sonu görünmüyor. Şanlıurfa'da işsizlik kuyruğu yine var, stadyumda kura çektiler, 40 bin kişi başvurmuş. Ne olacak bu işsizlerin hali diye düşünen var mı? Onların işi, gücü olsun diye düşünen var mı? Efendim kim yaptı? Dış güçler yaptı. İyi de bu memleketi 17 yıldır dış güçler mi yönetiyor? 17 yıldır bu memlekette kim Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptı, kim yönetti ve 17 yılın sonunda memleketi bu hale getirdi? Biz bu memleketi seviyoruz. Bu memleket için canımızı da veririz, canımızı da feda ederiz. Bayrağımız, ülkemiz ve birlikte yaşamak için, huzur içinde yaşamak için mücadele etmek bizim hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu ülkenin kuzeyi de güneyi de doğusu da batısı da cennet gibi. 'Türkiye cennet gibi bir ülke midir?' diye soranlara söylemek isterim, gelin Sason'u görün."