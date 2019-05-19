CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, bir yerlere gitmek yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Samsun'da yapıldı.

Atakum Belediyesine ait bir sosyal tesiste, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından Gençlik Kolları Genel Başkanı Onur Yılmaz tarafından CHP MYK'nın "100. Yıl Bildirgesi" okundu.

Daha sonra kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile vatandaşları selamladı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Her birinizin İstanbul'da bir yakını vardır. Kardeşi, teyzesi, dayısı, komşusu, yeğeni vardır. Bir telefon açacaksınız, konuşacaksınız. Her birinizden bunu bekliyorum. 'Bizden birisi, haktan, hukuktan, adaletten birisi, kul hakkı yemeyen birisi, dürüstlükten birisi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. 18 gün belediye başkanlığı yapmış' diyeceksiniz." sözleriyle İmamoğlu için destek istedi.

İmamoğlu'nun, kısa süren belediye başkanlığı döneminde yaptıklarına değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki '18 günde ne yaptın?' 18 günde aldığı kararlarla İstanbul'un fakirinin, fukarasının, garibinin, gurebasının yanında olduğunu gösterdi. 'Efendim su fiyatlarını indirdik' diyorlar. 20-25 senedir indirmedin de Ekrem Başkan geldikten sonra mı indirdin? İndiren Ekrem Başkan'dır. Gençlere imkan sağlayan Ekrem Başkan'dır. Daha bu 18 günlük bir olay. Bir de 5 yılı düşünün. Pırıl pırıl bir İstanbul, güzel bir İstanbul, yaşanabilir bir İstanbul. Bunların tamamını yapacağız, tamamını hayata geçireceğiz."

AK Parti'li seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim kitabımızda kavga yok, kimseyi ötekileştirme yok, kimseye kin duyma yok. Yüreğimizde insan sevgisi var. AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum, senin de vicdanına sesliyorum, senin de doğru kararlar vereceğine inanıyorum. Eğer bir hak, vatandaşın verdiği bir hak kapalı kapılar ardında o hak o kişinin elinden alındırılmışsa, hakka, hukuka inanıyorsan, adalete inanıyorsan sandığa gideceksin, hakkı, hukuku sahibine, yani Ekrem Başkan'a iade edeceksin." diye konuştu.

"Kapılı kapılar ardından adaletin terazisini bozdular, adaletin terazisiyle oynadılar. Şimdi adaletin terazisini yeniden düzgün hale getirmek milletin iradesine bağlıdır ve biz o iradeye saygılıyız." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ayın 23'ün de hep beraber takip edeceğiz. Tüm İstanbullu kardeşlerime söylüyorum; ayın 23'ünde tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız ve yeniden Ekrem Başkanı layık olduğu koltuğa, halkın koltuğuna yeniden oturtacağız. Telefon edeceğiz, konuşacağız, ikna edeceğiz, sandığa gideceğiz ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. 19 Mayıs, Cumhuriyetin kurulmasındaki en temel, en önemli adımdır. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor, görkemli bir demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor. Milli iradeye yapılan darbeye 'dur' dememiz gerekiyor. Ne zaman diyeceğiz? 23 Haziran'da diyeceğiz. Ne zaman yapacağız? 23 Haziran'da yapacağız."

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel enerjisiyle, cesaretiyle, bağımsızlık duygusuyla Samsun'a ziyaretinin 100'üncü yıl dönümünde Karadeniz'in bir uşağı olarak Samsun'da olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

"31 Mart öncesi vatandaşımızla buluşmamın bir simgesi, tarifi vardı. İçinde sevgi, barış, huzur, kardeşlik, vicdan, hak, hukuk ve adalet duygusu vardı." diyen İmamoğlu, "Hepinizin ve genel başkanımın huzurunda öncelikle şuna söz vermek istiyorum. Aynı duygularla mücadelemizi vereceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan aynı duygularla mücadelemizi vereceğiz." ifadesini kullandı.

Samsunlulardan kendisi için destek isteyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'da yaşayan arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı, büyüklerinizi, küçüklerinizi arayıp bana destek olmalarını isteyin. Destek olmanızı istiyorum. Bu süreç sadece milletçe İstanbul'u kazanma süreci değil, aynı zamanda milletçe Türkiye'mizin demokrasisine verilen zararı tamir etme süreci. Bunu hep birlikte başaracağız. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Sıcaklığınız, kardeşliğiniz, hemşehriliğiniz bunu bana fazlaca hissettirdi. Sizlere müjdelemek istiyorum ki her şey çok güzel olacak."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı

Toplantı sonrası CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün kahramanların minnet ve şükranla anıldığı bildirgede, Atatürk'ün Samsun'a hareket ettiğinde ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret edildi.

Dünya Savaşı'nın kaybedildiği, yurdun her köşesinin işgal edildiği, halkın yoksul, bitkin ve umutsuz olduğu bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Samsun'a çıktığı hatırlatılan bildirgede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"19 Mayıs, kaderimizi kendi elimizle belirlemenin, bağımsızlık uğruna ölümü bile göze almanın, emperyalizme ve iş birlikçilerine boyun eğmemenin, sömürüye direnmenin, bağımsızlığımızın önündeki engelleri yok eden onurlu mücadelenin, en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omuza mücadelenin, esareti, mandacı emperyalistin himayesini reddeden bir milletin hakkına, hukukuna ve bağımsızlığına sahip çıkma azminin ve kararlılığının tarihidir. Sadece düşman işgalinden kurtuluşun değil, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizi dünyaya duyuran görkemli yolculuğun başlangıcıdır. 19 Mayıs, ulusu Cumhuriyete ve özgürlüğe kavuşturan görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır. Bu nedenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin 1919 koşullarında bile kaybetmediği özgürlük ve bağımsızlık idealini, 19 Mayıs'ın 100. yılında kararlılıkla sahipleniyoruz."

CHP'nin zor zamanların ve mücadelenin partisi olduğu belirtilen bildirgede, bugün Türkiye'nin 100 yıl önceki mücadele sonunda elde edilen kazanımların gerisine düştüğü savunuldu.

Demokrasinin ve anayasal kurumların çağın gerisine düştüğü ileri sürülen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz otoriter tek adam rejimiyle yönetiliyor olabilir. Güçler ayrılığı ortadan kalkmış, düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere bütün temel haklar kısıtlanmış olabilir. Hayatın her alanındaki kötüye gidişe ses yükselten bütün yurttaşlar, bütün sivil toplum örgütleri baskı ve zulümle karşı karşıya olabilir. Bölen, kutuplaştıran baskıcı siyasetle ulusal birliğimiz yara alıyor olabilir. İktidar sahipleri halka hizmeti değil, efendi olmayı, halkı demokrasi ve özgürlükten yoksun bırakmayı, saraylarda yaşamayı ve halkı yoksullukla terbiye etmeyi amaçlamış olabilir. Hak, hukuk ve adaletten, tüm özgürlüklerden yoksun bırakıldığımız bu dönemde bile milletimiz çaresiz değildir. CHP, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak 100 yıl öncesinin inancıyla dimdik ayaktadır. CHP, zor zamanların ve mücadelenin partisidir. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları büyük bir cesaretle nasıl Anadolu'yu kuşatan puslu havayı dağıtmışsa, yorgun ve yoksul halkı nasıl ayağa kaldırmışsa CHP, 19 Mayıs 1919 ruhu ve inancıyla içinde bulunduğumuz bu karanlığı da yok edecektir. CHP olarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs'ta başlattıkları büyük direnişten aldığımız güç ve ilhamla partimizin köklerinin dayandığı büyük mücadelenin başladığı o kutlu günün 100. yıl dönümünde, Türkiye'de yaşanan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz."

"Kuvayımilliye geçmişimizden ve geleneğimizden aldığımız güçle, ülkemizin geleceğini aklın öncülüğü, bilim ve sanatın yol göstericiliğiyle yeniden inşa edeceğiz." değerlendirmesine yer verilen bildirgede, CHP'nin bu mücadelemizde en büyük dayanağının Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençler olduğu aktarıldı.

Bildirgede, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızla birlikte ülkemizi çağdaş demokrasiler ve çağdaş uygarlıkların üstüne taşıyacağız. 19 Mayıs'ın 100. yılında bize bu kararlılığı veren, egemenliğin halkta olduğu bu güzel yurdu kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.