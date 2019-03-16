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CHP'den 'Suriyeli göçmen' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'in başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından Suriyeli göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı.

CHP'den 'Suriyeli göçmen' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'in başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından Suriyeli göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı.

Emre Köse
Emre Köse
16 Mart 2019 Cumartesi 12:39
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CHP'den 'Suriyeli göçmen' raporu
Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "AKP iktidarının yanlış yönettiği göçmen politikası sonucunda dünyada misafirperverliği ve hoşgörüsü ile tanınan ülkemizde yabancı karşıtlığı tırmanmakta, eğitim, sağlık, barınma ve çalışma koşulları giderek kötüleşmektedir." ifadesini kullandı.

Fethi Açıkel'in başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından Suriyeli göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı.

Açıkel, raporla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli sığınmacılar konusunun Türkiye’nin gündemindeki en yakıcı konulardan biri olduğunu belirtti.

İktidarın "maceracı, tutarsız ve tarafgir" politikaları sonucunda Türkiye'ye 4 milyona yakın sığınmacı geldiğini ifade eden Açıkel, "AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle Türkiye, Avrupa’nın kapısında sığınmacıların sorunlarını çözemeyen dev bir sığınmacı kampına dönüştü. AKP iktidarının yanlış yönettiği göçmen politikası sonucunda dünyada misafirperverliği ve hoşgörüsü ile tanınan ülkemizde yabancı karşıtlığı tırmanmakta, eğitim, sağlık, barınma ve çalışma koşulları giderek kötüleşmektedir. Orta Doğu bataklığında kaybolan AKP’nin politikaları yüzünden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları farklı biçimlerde mağdur edilmektedir." görüşünü savundu.

Açıkel, şunları kaydetti:

"AKP, son 5-6 yılda Suriyeli sığınmacılara 35 milyar dolar yani yaklaşık 190 milyar lira harcadığını ileri sürmüştür. Bu rakam, her Suriyeli için kişi başı yıllık 2 bin 500 dolar, 5 kişilik bir aile için ise yıllık 12 bin 500 dolar harcandığı anlamına gelmektedir ancak bu büyük meblağa karşın, AKP ne Suriyeli sığınmacıların savaş yaralarını sarabilmiş, travmalarını ve sorunlarını çözebilmiş ne de yurttaşlarımızın bu ani nüfus artışından ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenmesinin önüne geçebilmiştir.

On milyarlarca liralık kamu kaynağı denetimden ve şeffaflıktan uzak bir biçimde harcanmıştır. Suriyelilerin kayıt dışı çalıştırılması, sığınmacıların ekonomik kriz ortamında ucuz iş gücü olarak görülmesi, yurttaşlarımızı ya işsiz bırakmakta ya da işlerini kaybetmemek için kayıtsız ve düşük ücretle çalışmaya zorlamaktadır. Kayıt dışı işletmeler ve sayıları bir milyonu geçen kaçak işçiler yüzünden vergi ve istihdam kayıpları yaygınlaşmakta, bazı illerimizde çok yoğun işsizlik ve haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki günlerde AKP’nin Suriyeli sığınmacıları ülkemizde insan onuruna yakışmayacak biçimde yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum ettiğini gözler önüne serecek bir politika notu daha paylaşacağız."

Anahtar Kelimeler:
CHPSuriye Göçmen
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