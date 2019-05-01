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Bosnalı liderler yarın Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bosnalı liderler yarın Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Editör
Editör
01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:26
Bosnalı liderler yarın Türkiye'ye gelecek
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin AltunBosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve Konsey üyesi Caferoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaretin, 7 Ekim 2018'de düzenlenen seçimler neticesinde göreve başlayan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını belirten Altun, görüşmelerde Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti.

Altun, ziyarette ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

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