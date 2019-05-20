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Binali Yıldırım otogar esnafıyla sahurda buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği tarafından otogarda düzenlenen sahur programında, esnafla bir araya geldi.

Binali Yıldırım otogar esnafıyla sahurda buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği tarafından otogarda düzenlenen sahur programında, esnafla bir araya geldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:36
Binali Yıldırım otogar esnafıyla sahurda buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği tarafından otogarda düzenlenen sahur programında, otobüsçüler, taksiciler, minibüsçüler ve kamyoncuların temsilcileriyle bir araya geldi.

Temsilcilerle sohbet eden Yıldırım, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini sundu.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yük olanlar, bir de Türkiye'nin yükünü taşıyanlar olduğunu söyledi.

Temsilcilerin, Türkiye'nin yükünü taşıyan kişiler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Millete yük olan değil, milletin yükünü taşıyan, yükünü hafifleten, çilekeş bir sektörden bahsediyoruz. Topal Dursun babamın mekanı cennet olsun. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok çekti. Bugünkü yollar olsaydı herhalde bu kadar hayıflanmazdı. Onları göremedi. Eskiden bu işin ne kadar büyük bir çile olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hamdolsun yollarımız kaymak gibi." diye konuştu.

Türkiye'nin her tarafında 26 bin kilometre bölünmüş yol olduğunu kaydeden Yıldırım, bu yolların sadece İstanbul'da değil, Hakkari, Bitlis ve Sinop başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde olduğunu belirtti.

"Ben İstanbul'da gözümü burada açtım"

Harem otogarının taşınması konusuyla ilgili konuşan Yıldırım, "Harem otogarındayız. Buranın misafiriyiz. Ben İstanbul'da gözümü burada açtım. Burada otogarın esnafının misafiriyiz. Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Gelişen şartlar içinde bunu en kısa zamanda inşallah ele alıp gereği yapılacak. İster başkan olayım, ister olmayayım sözü de veriyorum. Olmazsak da yapılacak olsak da yapılacak." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları konusuna değinen Yıldırım, "Köprü cezalarında teklif, meclise verildi. Bu hafta görüşülecek. O iş tamam ve bundan sonra da artık onlar geçecekler vızır vızır cezasız. Birinci köprüden de ikinci köprüden de geçecekler." dedi.

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BinaliYıldırım
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