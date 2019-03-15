Bakan Varank: 'İslamofobiyi körükleyen batılı devletler, ideologlar var'

Nevşehir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda'da bir ırkçı, mülteci düşmanı, sapık terörist, Müslüman kardeşlerimiz cuma namazı kılarken onlara saldırdı ve kardeşlerimizi ibadet esnasında şehit etti. Maalesef dünyada ırkçılık, İslamofobi artış gösteriyor. Her gün din kardeşlerimize, dindaşlarımıza yapılan yeni bir saldırıyı haberlerde okuyoruz." dedi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sektörel sorunlar ve çözümler" konulu toplantıda konuşan Varank, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İslamafobinin gün geçtikçe arttığına işaret ederek, teröristin saldırı öncesi yaptığı paylaşımları değerlendiren Varank, şöyle konuştu:

"Yeni Zelanda'da bir ırkçı, mülteci düşmanı, sapık terörist, Müslüman kardeşlerimiz cuma namazı kılarken onlara saldırdı ve kardeşlerimizi ibadet esnasında şehit etti. Maalesef dünyada ırkçılık, İslamofobi artış gösteriyor. Her gün din kardeşlerimize, dindaşlarımıza yapılan yeni bir saldırıyı haberlerde okuyoruz. Bu sapık terörist, bu saldırıyı gerçekleştirmeden önce bir manifesto bırakmış. Bu terörist şöyle yazmış, 'Bizim en eski düşmanımız Türkler'in lideri Erdoğan'ı öldürmemiz lazım' diyor. Yine bu kişi, 'Türkler, Müslümanlar boğazın doğu tarafında yaşayabilirler ama boğazın batı tarafına geçerlerse biz gelip onların tüm camilerini, minarelerini yıkacağız ve bir gün gelecek, Ayasofya'daki o minarelerden kurtulacağız.' diyor. Buradaki ırkçılığı, düşmanlığı hissediyorsunuz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "beka" meselesinin önemine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bir beka meselesinden bahsediyor. Bazıları 'bu beka meselesi' neymiş diyorlar. Ama işte bugün bunun ne olduğunu görmüş olduk. Bizim buradaki mesuliyetimizden, bu topraklardaki mevcudiyetimizden yüzyıllardır rahatsız olanlar var. Onun için, yerli yersiz ülkemize ve Cumhurbaşkanımız'a saldırıyorlar. Ama ben biliyorum ki sizler her zaman devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yanında olacaksınız ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız'a sahip çıkacaksınız."

'Bireysel bir eylem olarak göremeyiz'

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde halka hitap eden Varank, Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uzun yıllardır Filistinli vatandaşlara İsrail'in uyguladığı zulmü anımsatan Varank, Türkiye'nin tüm mazlumlara destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Batılı devletlerin zulümler karşısındaki sessizliklerine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devletler, Batılı ideologlar var. Neredeyse her gün dindaşlarımıza yapılan saldırıları okuyoruz. Sözüm ona demokrasi havarisi Batı'dan bu zalim saldırılara karşı herhangi bir tepki görmüyoruz. Bunları durdurmak üzere bir aksiyon göremiyoruz. Yeni Zelanda'daki bu terörist saldırısı öncesi bir manifesto yayınlıyor. O belgede şunları ifade ediyor. 'Bizim ezeli düşmanımız Türklerin lideri Erdoğan'ı öldürmemiz lazım. Bizim Ayasofya'yı tekrar kendimize alarak o minarelerden kurtulmamız lazım. Türklerin boğazın doğu tarafından yaşamaya hakkı var ama eğer boğazın batı tarafına yani Avrupa'ya geçerlerse, biz gideceğiz onların minarelerini, camilerini yerle bir edeceğiz.' Burada hastalıklı bir zihinle karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm mazlumların liderliğini yaptığını, sessiz yığınların sesi olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye nasıl bütün dünya coğrafyalarında mazlumlara sahip olmak için elinden gelen gayreti gösteriyorsa, ceddimiz bu uygulamaları yüzyıllardır bu topraklarda uyguladılar. Bize tarihimizle övüneceğimiz bir miras bıraktılar. Dolasıyla bu hastalıklı ruh halinin, bu İslam düşmanlığının bizimle sorunu var. Bu topraklarda bizim bayrağımızın dalgalanmasıyla, bu topraklardaki minarelerle, ezan sesiyle zoru var. Ama ben biliyorum ki sizler bu topraklarda ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve ona sahip çıkacaksınız. Çünkü biz bayrağımız için, vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmeye hazırız. Bunu zaten sizler 15 Temmuz'da gösterdiniz. O hain darbe girişiminde yine sizler sokağa çıktınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. O da darbe yapmaya çalışan teröristlerin hakkından geldi. Allah sizlerden razı olsun."

Nevşehir Özel Organize Sanayi Bölgesindeki karoser imalatı yapılan bir tesisi ziyaret eden Varank, Acıgöl ilçesindeki Merkez Çarşı Camisinde cuma namazı kıldı. Cami girişinde karşılaştığı çocuklara, İHA ve SİHA maketleri hediye eden Varank, çocuklarla bir süre görüştü.

AK Parti ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinge katılan Varank, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti adaylarına destek istedi.

Vatandaşların Pensilvanya ve Kandil'i sevindirmemek için AK Parti adaylarına destek vermesi gerektiğini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"15 Temmuz’da yaşadıklarımızın nasıl üstesinden geldiğimizi sizler iyi biliyorsunuz. Şuan da acaba bu seçim sonuçlarında sözüm ona bir zayıflama emaresi gözükürse, 'biz nasıl bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğuna takoz koyarız' diye pusuda bekleyenler var. İnanıyorum ki, sizler onları bu seçimde sevindirmeyeceksiniz, sizler Pensilvanya'yı, Kandil'i sevindirmeyeceksiniz. AK Parti Acıgöl Belediye Başkan Adayı Ercan Ertaş ve Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile diğer tüm belde ve ilçelerimizde rekor bir oyla zaferi Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceksiniz. İki hafta gibi bir süremiz kaldı. Biliyorum ki, sizler çok çalışıyorsunuz ama yeterli değil. Telefonlarımızı alıp, rehberlerimizdeki herkesi arayıp ikna etmeye çalışacağız. Bizim tüm Türkiye’de, tüm dünyada ses getirecek bir sonucu elde etmemiz lazım."

Acıgöl ilçesinde AK Parti için rekor oy beklediklerinin altını çizen Varank, Acıgöl ve Nevşehir Belediye Başkan adaylarına, seçildikleri takdirde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Varank, "Becerikli, genç, dinamik Ercan Ertaş yeniden adayımız. Nevşehir'de de Rasim Arı kardeşimiz var. Arı gibi çalışıyor, herkese kendini tanıtmış. Dolayısıyla biz bu iki kardeşimizle Acıgöl'ü ve Nevşehir'i abad edeceğiz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu kardeşlerimize vereceğiz, hep beraber sizlere hizmetkar olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Acıgöl ilçesinin beklentilerini de bildiğini aktaran Varank, "Uzun yıllardır beklediğiniz bir asfalt probleminiz olduğunu biliyorum. Sabah, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştüm. 'Nevşehir, Aksaray arasındaki yol için sıcak asfalt sözü vermişiz ama maalesef daha gerçekleştirememişiz, şimdi Acıgöl'e gidiyorum vatandaşlarımıza ne diyeyim' dedim. Sayın Bakanımız 'oranın ihalesini bu yıl gerçekleştireceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, konuşmasının ardından vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bez torba dağıttı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Acıgöl Belediye Başkan Adayı Ercan Ertaş katıldı.