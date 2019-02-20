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Bakan Varank'ın Kahramanmaraş ziyareti

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vatandaşlara meyan şerbeti ve taş fırın çöreği ikram ettirdi

Bakan Varank'ın Kahramanmaraş ziyareti

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vatandaşlara meyan şerbeti ve taş fırın çöreği ikram ettirdi

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
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Bakan Varank'ın Kahramanmaraş ziyareti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara taş fırın çöreği dağıtıp meyan şerbeti ikram ettirdi.

Bakan Varank, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından, tarihi Ulu Camiyi'yi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra, Trabzon Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Varank, meyan kökü şerbeti satan bir kişiyle sohbet edip, ücretini ödedikten sonra vatandaşlara şerbet ikram ettirdi.

Cadde üzerindeki bir fırına giren Varank, burada iş yeri sahibiyle sohbet ettikten sonra vatandaşlara ayrıca yöresel taş fırın çöreği dağıttı.

Tarihi Kapalı Çarşı girişindeki çaycıda oturup vatandaşlarla sohbet eden Varank, daha sonra Kahramanmaraş Teknokenti ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş'ten bilgi alan Bakan Varank, burada TÜBİTAK'ın desteğiyle KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından geliştirilen elektrikli otomobil "Uğur Böceği"ni inceledi.

Bakan Varank'a, ziyaretlerinde Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve diğer ilgililer eşlik etti.

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