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Bakan Selçuk: Maarif Okulları dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil, dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye dünyanın dört bir yanında devam ediyor." dedi.

Bakan Selçuk: Maarif Okulları dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil, dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye dünyanın dört bir yanında devam ediyor." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
13 Mart 2019 Çarşamba 09:28
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Bakan Selçuk: Maarif Okulları dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye devam ediyor
New Jersey

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için ABD'de bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Maarif Vakfı'nın New Jersey'deki okulunda, Çanakkale şehitlerini anmak için yapılan ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümüne denk gelen "Bir Hilal Uğruna" adlı programa katıldı. 

Selçuk, programda yaptığı konuşmada, kendisinin de bir dönem ABD'de öğrenci olduğunu anlatarak, programa katılanlara, Türkiye'nin her bölgesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini söyledi.

"Çanakkale aslında bizim aziz milletimizin kalbi oldu"

Çanakkale ruhunun, Milli Mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda da devam ettiğini belirten Selçuk, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, özgürlüğüne aşık bir milletin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'mızı da tarihin sayfalarına altın harfler ile yazdı." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı, kahraman bir milletin bağımsızlık yolunda verdiği eşsiz mücadeleyi, fedakarlıkları anlatan bir şiir." diyen Selçuk, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi verdi.

Selçuk, bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünün kutlanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"1915'te Anadolu'nun her ilinden, coğrafyamızın, bugünkü gönül coğrafyamızın her bölgesinden, ve daha nice şehirlerden gelen kahraman Mehmetçiklerimiz 'Çanakkale geçilmez' dedi. Çanakkale, aslında bizim aziz milletimizin kalbi oldu. Anadolu'nun bin yıllık destanının en büyük destanı oldu. 

"AK Parti hükümetleri, kızların eğitimi konusunda büyük yatırımlar yapıyor"

Maarif Vakfı okullarından Türkiye için faydalı işler yapacak kişiler çıkacağına inandığını belirten Selçuk, "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye, dünyanın dört bir yanında devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar kızların ve kız çocuklarının okullaştırılması için çaba sarf ettiğini ve bu oranların oldukça yükseldiğini belirten Selçuk, "AK Parti hükümetleri, kızların eğitimi konusunda büyük yatırımlar yapıyor. Bu da demek oluyor ki gelecek kuşaklarımıza da iyi bir yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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