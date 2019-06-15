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Bahçeli MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla üç gün boyunca sürdüreceği İstanbul programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bahçeli MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla üç gün boyunca sürdüreceği İstanbul programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:53
Bahçeli MHP İl Başkanlığını ziyaret etti
İstanbul

Karayolu ile İstanbul'a gelişi sırasında MHP İstanbul İl Teşkilatınca Çamlıca gişelerinde karşılanan Devlet Bahçeli'nin kentteki programları kapsamında il durağı partisinin Seyrantepe'deki İl Başkanlığı oldu. 

Bahçeli, MHP İl Başkanlığında aralarında MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Ziyarette, partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaklaşık 1 saat kaldı.

Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, Türkgün Gazetesi'ne geldi.

Burada, Bengütürk TV ve Türkgün Gazetesi çalışanlarınca karşılanan Bahçeli, daha sonra gazeteyi gezdi. 

Ziyarette gazetenin çalışmaları hakkında Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş ve Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu'ndan bilgi alan Bahçeli, daha sonra Bengütürk TV'ye geçti. 

Bahçeli, burada da Bengütürk TV'yi gezerek, Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Daha sonra basına kapalı devam eden ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü. 

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