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Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum." dedi.

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum." dedi.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 01:15
Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı
Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nıkutladı.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına yer verildi.

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MHP@MHP_Bilgi

Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum.

Devlet BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı

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Bahçeli mesajında, "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Genel Başkan Bahçeli'nin konutunun önünde geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları da kullanıldı.

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