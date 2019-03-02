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"Ankara'dan kazanılan para tekrar Ankara'ya gitsin"

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: - "Biz bundan sonra ağaçları sözleşmeli üreticilik yaptırmak suretiyle fidanını, fidesini vererek, Ankara'nın çevresindeki köylerden, ilçelerden alacağız. Köylere kadar dağıtacağız ki Ankara'dan kazanılan para tekrar Ankara'ya gitsin"

"Ankara'dan kazanılan para tekrar Ankara'ya gitsin"

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: - "Biz bundan sonra ağaçları sözleşmeli üreticilik yaptırmak suretiyle fidanını, fidesini vererek, Ankara'nın çevresindeki köylerden, ilçelerden alacağız. Köylere kadar dağıtacağız ki Ankara'dan kazanılan para tekrar Ankara'ya gitsin"

02 Mart 2019 Cumartesi 15:51
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ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Biz bundan sonra ağaçları sözleşmeli üreticilik yaptırmak suretiyle fidanını, fidesini vererek, Ankara'nın çevresindeki köylerden, ilçelerden alacağız. Köylere kadar dağıtacağız ki Ankara'dan kazanılan para tekrar Ankara'ya gitsin." dedi.

Yavaş, Yenikent'teki seçim koordinasyon merkezinin (SKM) açılışındaki konuşmasında, Ankaralılara 5 yıl hizmet etmek istediklerini ve halktan gelen talepler üzerine projelerini sürdüreceklerini belirterek, yapacakları yatırımların sadece Ankara'nın merkezinde değil, ilçelerinde de turizm ve üretimi destekleyecek şekilde olacağını söyledi.

Ankara için en büyük projesinin banliyö treni düzenlemesi olacağını kaydeden Yavaş, "Banliyö treninin bir ucunu Sincan içerisinden gelen hafif raylı sisteme, Yenikent'e, bir ucunu da Elmadağ'a kadar yapacağız. Bizim en önemli projemiz çünkü yolun tıkanıklığını başka türlü açma imkanı yok. Sincan Organize Sanayi de yararlanacak bundan hem de Yenikent daha çok gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da ithal edilen ağaçları yerli üreticilerden alacaklarını ifade eden Yavaş, "Biz, bundan sonra ağaçları sözleşmeli üreticilik yaptırmak suretiyle fidanını, fidesini vererek, Ankara'nın çevresindeki köylerden, ilçelerden alacağız. Köylere kadar dağıtacağız ki Ankara'dan kazanılan para tekrar Ankara'ya gitsin." şeklinde konuştu.

Yavaş, tanzim satışların Ankara'daki hayvancılığı ve köy hayatını bitirdiğini savunarak, Ankara'nın her yerinde sebze, meyve ve hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi.

Gerede Projesi ile Kızılırmak suyunun boşa çıkacağını anlatan Yavaş, "Kızılırmak suyu boşa çıktıktan sonra Gölbaşı ile Bala arasında bin kilometre karelik alanda sulu tarım yaptıracağız. Buraya yapılan yatırım boşa gitmesin diye." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur YavaşYenikent Seçim Koordinasyon Merkezi
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