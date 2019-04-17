AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'daki seçimde kayıt dışı aktörler var

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yavuz, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun detaylarını anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul seçimi ile ilgili Yavuz, "Bu işin temeli olan sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü boştur, 498 tanesi eksiktir, 919 tanesinde rakam yoktur, bin 335 tanesinde öyle ya da böyle birtakım eksiklikler söz konusudur. Bir seçimde bu kadarının olması mümkün müdür? Keşke CHP de bunu kendisine sorsa." ifadelerini kullandı.

Yavuz, "(İstanbul seçimi) Kayıt dışı aktörler var, bu iş organize bir iş. Bu iş sadece CHP'ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil." dedi.

"Seçim güvenliğini zedelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur"

YSK, kararını olumlu da olumsuz da verse atacakları adımlar olduğunu kaydeden Yavuz, "Kesinlikle bunları tek tek belirleyip suç duyurusunda bulunacağız." şeklinde konuştu.

Yavuz, "Seçim güvenliğini zedelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Kim olursa olsun, isterse babamızın oğlu olsun suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.