Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97589
ALTIN
235.922
DOLAR
5.7427
STERLİN
7.5009
EURO
6.4931
AK Parti İl Başkanı Şenocak: YSK'nin kararına kadar mazbata düzenlenmemesi talebiyle başvurduk
AK Parti İl Başkanı Şenocak:...
Büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi
Büyük yok oluşa volkanların yol...
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık...
Tarkan Rusya’da konser verecek
Tarkan Rusya’da konser verecek
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'daki seçimde kayıt dışı aktörler var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçimi ile ilgili, "Kayıt dışı aktörler var, bu iş organize bir iş. Bu iş sadece CHP'ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'daki seçimde kayıt dışı aktörler var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçimi ile ilgili, "Kayıt dışı aktörler var, bu iş organize bir iş. Bu iş sadece CHP'ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
17 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'daki seçimde kayıt dışı aktörler var
Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yavuz, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun detaylarını anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul seçimi ile ilgili Yavuz, "Bu işin temeli olan sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü boştur, 498 tanesi eksiktir, 919 tanesinde rakam yoktur, bin 335 tanesinde öyle ya da böyle birtakım eksiklikler söz konusudur. Bir seçimde bu kadarının olması mümkün müdür? Keşke CHP de bunu kendisine sorsa." ifadelerini kullandı.

Yavuz, "(İstanbul seçimi) Kayıt dışı aktörler var, bu iş organize bir iş. Bu iş sadece CHP'ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil." dedi.

"Seçim güvenliğini zedelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur"

YSK, kararını olumlu da olumsuz da verse atacakları adımlar olduğunu kaydeden Yavuz, "Kesinlikle bunları tek tek belirleyip suç duyurusunda bulunacağız." şeklinde konuştu.

Yavuz, "Seçim güvenliğini zedelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Kim olursa olsun, isterse babamızın oğlu olsun suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan YardımcısıSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz
Bakan Akar: Bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz
AK Parti İl Başkanı Şenocak: YSK'nin kararına kadar mazbata düzenlenmemesi talebiyle başvurduk
AK Parti İl Başkanı Şenocak: YSK'nin kararına kadar mazbata düzenlenmemesi talebiyle başvurduk
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim