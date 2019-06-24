AK Parti'den sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduklarını bildirerek, "Temel amacımız sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak. Bütün milletvekillerinden kanun teklifimize destek bekliyoruz." dedi.

Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 20 maddeden oluştuğunu belirten Muş, amaçlarının sporu şiddet, hakaret ve küfürden arındırmak olduğunu söyledi.

Muş, müsabakaların hem sporun ruhuna ve centilmenliğine uygun şekilde yapılması hem de vatandaş tarafından o centilmenliğe uygun şekilde izlenmesini sağlayacak ortamın oluşmasını temin etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Teklifle "spor alanı" tanımının genişletileceğini ifade eden Muş, "Spor alanı, toplanma alanlarından tutun müsabakaların yapıldığı alana kadar, oraya geliş gidiş güzergahlarını kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmaktadır. Maksadımız, tanımlanan alan içinde kanuna aykırı şekilde yapılacak davranışlara uygulanacak yaptırımların artırılması. Burada bir caydırıcılık öngörüyoruz." diye konuştu.

Seyircilerin müsabaka alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılacağını bildiren Muş, "Statlara girişlerde biyometrik kimliklerin kullanılmasının önünü açıyoruz yani biri, başkasının kartını alıyor, o kartı gösteriyor, fotoğrafını değiştiriyor, kartlar tahrif ediliyor... Bunların önüne geçiyoruz." dedi.

TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulaması getirileceğini aktaran Muş, "Aynı şekilde kulüpler elektronik karttan gelir elde ediyorlar ve kendi paylarına düşen gelirlerin devir ve temlik yasağı vardı. Bu yasağın ortadan kaldırılmasını teklif ediyoruz." bilgisini paylaştı.

"Spor alanlarında tehdit suç kapsamına alınıyor"

Kanun teklifiyle spor alanlarında tehdidin suç kapsamına alınacağını belirten Muş, din, dil, ırk, mezhep gibi konular üzerinden hakaret, tehdit dili kullanmanın suç sayılacağını kaydetti. Muş, "Aynı şekilde insanların dil, din, ırk, etnik köken, mezhep gibi özelliklerinden dolayı sosyal medyada, iletişim araçlarında, diğer yazılı ve görsel basında da hakarete maruz kalmaları durumunda bunlar, bu kanun kapsamında yaptırımlara tabi olacak." dedi.

Statlarda bir bez parçasıyla ya da maske takarak yüzlerini gizleyen ve müsabakanın huzurunu bozan davranışlarda bulunan taraftarlar olabildiğine değinen Muş, "Bu kişiler, yüzlerini kısmen ya da tamamen kapatarak bu fiilleri uygularlarsa bunlar, cezaların artırılmasında bir unsur olarak tanımlanacak." diye konuştu.

Muş, kanunda tanımlanan veya atıf yaptığı suçlardan dolayı 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alanların, suçun infazından itibaren bu süre kadar spor kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu ya da sporda faaliyetleri bünyesinde bulunduran tüzel kişiliklerin yönetim ve denetim organlarında görev alamayacağını, bu hak mahrumiyeti süresinin 5 yıldan fazla olmayacağını söyledi.

"Amacımız sporda şiddeti, hakareti engellemek"

Basın yayın yoluyla sporda şiddeti teşvik edecek şekilde açıklamada bulunan kişiler için öngörülen 3 aylık seyirden men yasağının süresinin 1 yıla çıkarılacağını dile getiren Muş, "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak. Müsabakaların daha güzel bir ortamda izlenmesini temin etmek istiyoruz. Bütün milletvekillerinden kanun teklifimize destek bekliyoruz. Kanun teklifinin ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Spor alanlarında tehdit dili"ne ilişkin yaptırımlarda kademelendirme olacağını anlatan Muş, şunları kaydetti:

"Bunun hangi boyutta olduğuna karar verecek olan mahkemeler ama tehdit dilini minimize etmek istiyoruz. Bazı futbolculara etnik kökenlerinden dolayı yapılan hakaretler vardı. Bunlar hoş şeyler değil, ülkemize, insanımıza yakışan şeyler de değil. Orada bir taraftarın veya müsabakayı izlemek için giden birinin yaptığı bir hareket, hakareti veya aşağılayıcı fiilin, toplumumuzun tamamına mal edilmemesi lazım. Maça girişlerden tutun da farklı uygulamalara, sürelere kadar bazı yaptırımlar söz konusu olacak."

Sporda şiddete karşı yeni önlemler

Spor alanlarında güvenliğin sağlanması için müsabaka güvenlik amirinin yanı sıra yardımcı da görevlendirilecek. Saha içi ve saha dışında alınması gereken tedbirlerin takibi ve güvenliğin sağlanması bakımından güvenlik amirinin görevi paylaştırılacak. Müsabakanın önemine göre birden fazla yardımcı görevlendirilebilecek.

"Müsabaka alanı" tanımına, spor müsabakalarının yapıldığı yerin yanı sıra "sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerler" de eklenecek. Böylece sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorları gibi seyircilerin girişinin yasaklandığı yerler de tanımın içerisinde olacak.

Düzenlemeyle müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımı içerisine alınıyor. Bu şekilde güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Spor kulüpleri yönetim kurulu üyeleri, aralarından bir kişiyi "stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi" olarak belirleyecek.

Ayakta seyirciye Bakanlık karar verecek

Teklife göre, seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Seyir alanlarına kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci alınamayacak.

Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilecek. Buna ilişkin gerekli teknik donanım, spor tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya kuruluşlar tarafından tesis edilecek.

Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden, usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde elektronik olarak oluşturulacak.

Federasyon ödemeleri doğrudan yapacak

Teklifle federasyonlar ve spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alabilme imkanı tanınacak.

Bu durumda müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakanın başlangıç saatinden en geç 48 saat önce ilgili kolluk birimine bildirilecek.

En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla görevde olmayan genel kolluk görevlileri de görevlendirilebilecek. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince gerçekleştirilecek. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının üç katı kadar ödeme yapılacak.

"Tehdit veya hakaret içeren tezahürat"

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesinin "Hakaret içeren tezahürat" şeklindeki başlığı "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" olarak değiştiriliyor.

Bu maddede düzenlenen suç tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alınıyor ve suçla etkin mücadele etmek amacıyla suç için öngörülen cezalar artırılıyor. Failler hakkında 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunacak.

Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Tanımlanan suçların, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi halinde de faillerin şikayet şartı aranmaksızın cezalandırılmaları öngörülüyor.

Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Hapis cezası artırılıyor

Teklifle, müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki sürede yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak değiştiriliyor.

Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar artırılıyor.

Seyirden yasaklama cezası

Kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması, seyirden yasaklanma anlamına gelecek.

Madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında hakaretin yanı sıra tehdit içeren tezahürata da uygulanacak.

Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararını oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan 1 saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmazsa, her bir müsabaka için 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Seyirden yasaklama cezası, ikinci kez verildiğinde ceza süresi 3 yıl, üçüncü kez karar verildiğinde ise ceza süresi 5 yıl olarak uygulanacak.

Bu kararlar Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhal bildirilecek, kollukça elektronik bilgi bankasına işlenecek. Bu yükümlülüğün takibi amacıyla kolluk birimlerince biyometrik yöntemler de kullanılabilecek.

Federasyon, kulüpler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, kanun kapsamına giren suçlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak idari inceleme veya soruşturmalarda görevlendirilen denetim elemanlarına, herhangi bir kanuni engel bulunmadıkça inceleme veya soruşturmanın gerekleri dahilinde, ilgili bilgi ve belgeleri ibraz edecek, bunların incelenmesine yardımcı olacak.

1 yıl süreyle izleyemeyecek

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL olarak kesilen idari para cezası, eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 300 TL şeklinde artırılıyor.

Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor alanlarına biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınmasında verilen idari para cezasına dair hükümde de ibare değişikliği yapılıyor. "Spor alanları" ibaresi, "seyir alanlarına" olarak değiştiriliyor.

Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler, idari tedbir olarak 3 ay yerine, yeni düzenlemeyle 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyredemeyecek.