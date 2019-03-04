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Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

- İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri, görevlerinden istifa ederek AK Parti'ye geçme kararı aldı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

- İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri, görevlerinden istifa ederek AK Parti'ye geçme kararı aldı

04 Mart 2019 Pazartesi 09:25
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Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

AĞRI (AA) - İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan, beraberindeki üyelerle Abide Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den topluca istifa ettiklerini söyledi.

Toplu halde istifa etmelerinin nedeninin İYİ Parti Genel Merkezinin sürdürdüğü yanlış politikalar olduğunu belirten Aslan, bir yıl önce İYİ Parti'ye katıldıklarını dile getirdi.

"İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplu halde istifa etmiş bulunmaktayız" diyen, Aslan, şöyle konuştu:

"Bu istifanın sorumlusu ne ana kademe, ne il başkanı ne de belediye başkan adayımızdır. Tek sorumlusu İYİ Parti Genel Merkezidir. Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür. Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan, memleketimizi ülkemize emanet eden en önemlisi ise gençliğe verdiği değer göz önünde olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan'ı destekleyeceğimizi bildiririz."



Anahtar Kelimeler:
AğrıAğrı İYİ PartiGençlik Kolları Başkanı Emrah AslanİstifaToplu Istifa
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