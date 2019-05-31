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Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu 82 milyonundur

Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Stratejisi belgesi AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu 82 milyonundur

Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Stratejisi belgesi AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir." dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:19
Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu 82 milyonundur

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Stratejisine ilişkin, "Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz." dedi.

Gül, "Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak. Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır." diye konuştu.

Bakan Gül, "Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak." ifadesini kullandı.

"İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz." ifadesini kullanan Gül, "Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

'Yargı Reformu Stratejisi belgesi 82 milyonun belgesidir'

"FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı." diyen Gül, şunları söyledi:

"Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus. Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz."

Gül, "Yargı Reformu Stratejisi belgesi AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir." dedi.

İnsan Hakları Eylem Planına ilişkin Bakan Gül, "Öz güven içinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

Gül, "2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak." dedi.

Hakim ve savcılara coğrafi teminat konusunda Gül, şöyle konuştu:

"Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor."

'Hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir'

Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsüne ilişkin Bakan Gül, "Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Adalet Bakanı Gül, "Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Hukuk mesleklerine giriş sınavına ilişkin Gül, "Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek." şeklinde konuştu.

ABD vatandaşı Gölge'nin tahliyesi konusunda da Bakan Gül, şunları söyledi:

"Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir. Tutuklulukta olan bir tahliye değil, infazı gerçekleşmiştir, mahkumiyetini çekmiştir. Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu'na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir." 

Adalet Bakanı Gül, FETÖ yargılamalarıyla ilgili hakimlerin hukuk çerçevesinde, tüm usul hükümlerine göre yargılamaları yaptıkları söyledi.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin Gül, şöyle konuştu:

"Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlüsüne nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir."

Gül, "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur? Bunu da kaldırıcı bir düzenlemeyi yapıyoruz. Daha insani bir çalışmayı da tamamladık, Meclisimiz takdir edecektir." dedi.

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim konusunda da Gül, "Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır. Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar." ifadesini kullandı.

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BakanGül
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