Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
100852
ALTIN
225.952
DOLAR
5.4390
STERLİN
7.1141
EURO
6.1136
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da

- Bakan Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'nu ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da

- Bakan Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'nu ziyaret etti

11 Mart 2019 Pazartesi 14:45
0 Okunma
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da

TRABZON (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'na ziyarette bulundu.

Artvin'de yapacağı ziyaret ve açılış programları öncesinde Trabzon'a gelen Bakan Gül, Trabzon Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından adliye içerisindeki Trabzon Barosu'nda da üyelerle bir araya gelen Bakan Gül, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ile görüştü.

Daha sonra adliye personeli ile bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Gül, Artvin'e hareket etti.

Ziyaretlerde Bakan Gül'e Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülTrabzonZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Tv’ye bu kadar yakın durmasın. Bozulmasın o gözler'
'Tv’ye bu kadar yakın durmasın. Bozulmasın o gözler'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ben bütün ülkücüleri seviyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ben bütün ülkücüleri seviyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim