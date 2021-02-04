Polislere rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Kocaeli Darıca İlçesinde geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen operasyonda, "resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından toplamda 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K yakalandı.

500 BİN LİRA NAKİT PARA, 400 BİN LİRA DEĞERİNDE YAT!

Görevlilere önce sahte kimlik gösteren ancak yapılan sorgulama sonucu 31 yıl ile aranan hükümlü olduğu ortaya çıkınca, 3 memura 500 bin lira nakit para, 400 bin lira değerinde yat teklif etti. Ekipler şahsı gözaltına alarak, görevli memura rüşvet teklif etmek suçundan da hakkında işlem yaparak Gebze Adliyesine sevk etti. Birçok villada pandemi döneminde partiler verdiği, en son olarak yine lüks bir villada oğlunun yaş gününü kutlamak için parti düzenlediği tespit edilen O.K tutuklandı.

Vatandaşların banka hesaplarını ele geçirerek vurgun yapan ve kendisini yakalayan polislere rüşvet teklif eden şahsın ses kayıtları çıktı



🔹300 bin lira ile teknesini teklif eden zanlıya polis "O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz" yanıtını verdi. pic.twitter.com/BE6DUaqPVL — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 4, 2021

RÜŞVET TEKLİFİNE ŞEREFLİ YANIT!

Olay anında polisler ile özel görüşmek isteyen O.K'nın o anlarda yaptığı rüşvet teklifine ait ses kayıtları ortaya çıktı.

İşte şahısın yaptığı teklif ve polisin verdiği cevaplar:

O.K: Abi o değil bak ben terörist değilim hırsızlık etmemişim tecavüz suçum yok bir bankaya kurban olayım sana ya babam 3 yüz bin bir de tekne vereceğim ya.

Polis: Ne konuşuyoruz Orhan?

O.K: Abi evde açız, abi etmeyin be. Bizi çıkarın vallahi. Bu gece burayı terk ederim.

O.K: Taksiciyim ya, ulan Alper var ya

Polis: Eee kaçtı diyeceğiz

O.K: 300 bin artı tekneyi veririm

Polis: Tekne kaç para?

O.K: 400 bin eder

Polis: Yani rakamı 700 bine çıkardın

O.K: Çocuklarım için abi

Polis: Orhan o parayı belki biz kazanamayız ama sana bir şey söyleyeyim ama o parayla da şeref diye bir şey kalmaz.

O.K: Abi gitmeden konuşalım

Polis: Olmaz

Zanlının konuşmanın devamında 209 bin lira para daha teklif ettiği ancak polis gözaltına aldığı, rüşvet teklif etmekten de hakkında işlem yaptığı öğrenildi.