Polisin provokatörler karşısındaki sabrı takdir topladı

Daha önce de aralarına DHKP-C ve PKK militanlarının katıldığı belirlenen öğrenciler, eylemlerine önceki gün de Kadıköy'de devam etti.

Kalabalık gruplar halinde Kadıköy sokaklarında polise saldırı girişiminde bulunan eylemciler, 'katil polis' sloganları attı.

'KATİL POLİS' SLOGANLARI ATILDI

Bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, protestocuların iki taraftan çembere aldıkları polise 'katil polis' diye seslendiği görüldü.

POLİSİN İTİDALLİ TAVRI TAKDİR TOPLADI

Polisin eylemcilerin provokatif tavırlarına karşı soğuk kanlılığını koruyarak gösterdiği itidalli tavrı takdir topladı.