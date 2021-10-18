Polisi aracıyla sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı
Kocaeli'de kendisini durduran polisi aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu saklandığı evde yakalandı. Sadıkoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kocaeli'de kendisini durduran polisi aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu saklandığı evde yakalandı. Sadıkoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Polisi sürükleyen eski CHP'li yakalandı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 18, 2021
🔹Kocaeli'de kendisini durduran polisi aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu tutuklandı. pic.twitter.com/ur4MRScrJ6
Yorumlar