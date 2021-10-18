Polisi aracıyla sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı

Kocaeli'de kendisini durduran polisi aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu saklandığı evde yakalandı. Sadıkoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polisi sürükleyen eski CHP'li yakalandı



🔹Kocaeli'de kendisini durduran polisi aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu tutuklandı. pic.twitter.com/ur4MRScrJ6 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 18, 2021