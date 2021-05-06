Polise 'katil' diyen Recep Karakoç'a İBB'de yöneticilik!

CHP'nin 'nin ilçe teşkilatlarında Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Recep Karakoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kültür A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını duyurdu.

Karakoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır'ın kendisine referans olduğunu belirterek "İBB Kültür A.Ş Yönetim kuruluna atanmamda şahsıma güven duyarak 16 Milyon İstanbulluya hizmet etme fırsatı tanıyan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU'na ve referans olup öneren CHP Başakşehir İlçe Başkanımız Sayın Av. Deniz BAKIR'a teşekkürü borç bilirim." ifadesini kullandı.

İBB Kültür A.Ş Yönetim kuruluna atanmamda şahsıma güven duyarak 16 Milyon İstanbulluya hizmet etme fırsatı tanıyan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU'na ve referans olup öneren CHP Başakşehir İlçe Başkanımız Sayın Av. Deniz BAKIR'a teşekkürü borç bilirim. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/wjomI8YyiX — Recep Karakoç (@Recepkarakocc) May 4, 2021

POLİSE "KATİL" DEDİĞİ PAYLAŞIMLARI BULUNUYOR

Gezi Parkı eylemlerinin ön saarında yer alan Karakoç'un kişisel sosyal medya hesabında, polislere "katil" dediği paylaşımlar ise tepki çekti.

BOZUK TÜRKÇESİ DE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Öte yandan Karakoç'un bozuk Türkçesiyle attığı bir tweet sosyal medyada eleştiri

konusu oldu.