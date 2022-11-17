Polis yasayla iktidar arasında sıkıştı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM ‘de görüşmelerine başlanılan Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda Değişiklik teklifi üzerine konuşma yaptı. CHP’li Başarır, “Görüyoruz ki 10 yılda 3 bin 109 polis istifa etmiş. Ne kadar acı bir durum. 2022 yılının ilk 9 ayında 44 polisimiz intihar etti. Polislerimiz, birçok konuda anayasa, kanun, yönetmelik ve tüzük ile siyasi iktidar baskısı arasında kalıyorlar” dedi.

2022 YILININ İLK 9 AYINDA 44 POLİSİMİZ İNTİHAR ETTİ

Getirilen düzenlemenin polislerin ve toplumun ne kadar sorununu çözebileceği konusunda bir muamma olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Son dönemlerde kaç polis intihar etti, kaçı istifa etti? Buna bir bakmak gerekiyor. Hepsi uzun süren bir sınav maratonu sonrasında umutlarla üniformayı giyiyor. Hepsinin umutları var ama görüyoruz ki 10 yılda 3 bin 109 polis istifa etmiş. Ne kadar acı bir durum. 2022 yılının ilk 9 ayında 44 polisimiz intihar etti. Bunu bakanlığa sorduğumuzda 4 yıldır psikolojik destek veriyoruz diyor ama 4 yıldır istifalar ve intiharlar artıyor. Bu kadar büyük umutlarla üniformayı giyen gencecik çocuklar neden istifa ediyor?" diye sordu.

Polislerin birçok konuda Anayasa, kanun, yönetmelik ve tüzük ile siyasi iktidar baskısı arasında kaldığını dile getiren CHP’li Başarır, “Ya kanunu uygulamaları gerekiyor ya da siyasal iktidarı dinlemek durumunda kalıyorlar. Yani yıkın diyor içişleri bakanı, yasa arkanızdan gelir diyor ama gelmiyor. Ayaklarını kırın diyor, bakın bu kanuna aykırı bir emir. Ya ayak kıracak, suç işleyecek ya da yasaya uyacak ve sürgün yiyecek, disiplin soruşturması yiyecek. Bu büyük bir sorun. Biz kamu görevlilerimizin anayasal ortamda görev yapma şartlarını oluşturmadığımız sürece çıkarttığımız hiçbir kanunun önemi yok. Neden bu şartlarda çalışıyorlar?” sözlerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın” sözlerini hatırlatan CHP’li Başarır, “ İçişleri Bakanı diyor ki polisler eğer ücret için çalışıyorsa istifa etsin diyor. O zaman sen de maaş alma sayın bakan. Bu polislerin çocukları, ailesi var. Birçoğu icrada, kira parasını ödeyemiyor. Çocuğuna yurt çıkmadığı için ev tutamayan polislerimiz var ama ayda 260 saat mesai yapıyorlar ve bu ek mesailerden ücret de almıyorlar. Demek ki bu sistem, bu baskı, bu mesai şartları bunalıma sokuyor. İntihar çok zor verilecek bir karar. Baskının en tipik örneği Silivri. Gencecik bir emniyet müdürü, bir suçluyu yakalıyor. Bir yandan içişleri bakanı, koruma daire başkanı, içişleri bakanının oğlu baskı yapıyor; bırak diyor ama yasa bırakma diyor. 3 saat içerisinde hayatının en talihsiz ve en zor kararını vererek intihar ediyor. Neden? İçişleri Bakanı’nın baskısı yüzünden. Bu olmaz arkadaşlar” dedi.

Mersin'de 2 polisin kontrol amacıyla bir milletvekili aracını durdurduğu için görevden alındığını anımsatan Başarır "O polisler 2 yıldır açıkta. Şimdi o polislerin okuyan çocukları var, ailesi var. Maaşının 2/3’ünü alıyorlar. O polis intihar etse o milletvekili rahat mı edecek? Niye o milletvekiline soruşturma yok? O videoyu ben yayınladığım için. O zaman suçlu benim. O polisleri görevine iade edin. Yazık o polislere yazık! Hem hakarete uğrayacaksın, hem açığa alınacaksın, 2 yıldır eksik maaş alacaksın ama o milletvekili orada oturacak. Bunların hepsi hukuksuz ve kanuna aykırı” sözlerini dile getirdi.