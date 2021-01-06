Polis ile Trump destekçileri arasında arbede

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, seçim protestoları için başkent Washington'da toplandı.

Bugün yapılacak Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden binlerce Trump taraftarı, başkent Washington'da gösteri düzenlemeye başladı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDA

Trump'a destek veren binlerce kişi, "Trump için Yürü" gösterisinde bir araya geldi.

Kent merkezinde alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri dikkat çekerken, binlerce kişi kent merkezinde Trump lehine pankartlar açtı.

"BEYAZ SARAY BİZİM EVİMİZ"

Seçimlerde hile yapıldığını söyleyen ve Beyaz Saray'ı işaret eden göstericiler, "Kimin evi, bizim evimiz" sloganları attı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

ABD polisinin sıkı tedbirler aldığı yürüyüşte, göstericilerle polis arasında gerilim zaman zaman tırmandı.

Polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği gruba sert müdahalede bulunurken, yaralananlar oldu. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

TRUMP KONUŞMA YAPACAK

Öte yandan, Trump'ın eski danışmanı Roger Stone da gösterilerin düzenlendiği alana gelerek, Trump taraftarlarına seslendi.

Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse Park'ta taraftarlarına bir konuşma yapacağını duyurdu.