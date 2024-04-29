PMD, 60'ıncı yaşını kutladı!

AJANS HABER / Ulaş Kaya

Parlamento Muhabirleri Derneği’nin 60. Yıl Kutlama Programı TBMM Tören Salonu'nda düzenlendi.

Programa; milletvekilleri, gazeteciler ve PMD'nin eski başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program PMD'nin 60 yıllık sürecini anlatan bir belgesel ile başladı.

Programa yoğunluğu nedeniyle katılamayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mesaj gönderdi. Kurtulmuş mesajında, "Köklü bir geleneğe sahip, PMD üyelerine mesleklerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Programda ilk konusmayi PMD Eski Başkanı Can Pulak yaptı. 60 yıllık sürecin sonunda parlamento muhabirlerinin daha geniş imkanlarla çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Pulak, PMD'nin mesleklerinde en başarılı gazetecilerden oluştuğunu belirtti.

Pulak'ın ardından kürsüye gelen PMD Başkanı Kemal Aktaş, TBMM çatısı altında gazetecilerin Türkiye siyasi hayatına damgasını vuran pek çok olaya şahitlik ettiklerini hatırlattı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun konuşmasına PMD'nin eski üye ve başkanlarını anarak başladı. Uzun, gazetecilerin toplumun sesini ve vicdanını yansıtan en önemli meslek gruplarından biri olduğunu belirtti.

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Tüm siyasi partilerimizin üyelerinin burada olmasını son derece anlamlı buluyorum. Gazetecilerin sorunu bizim sorunumuzdur." diyerek sözlerini tamamladı.

Programın sonunda PMD eski başkanları Gökhan Bozkurt, Rahmi Özyazgan ve Can Pulak'a plaket verildi.

PMD Başkanı Kemal Aktaş, siyasi parti üyeleri ve gazetecilerle birlikte PMD'nin 60'ıncı yıl dönümü için hazırlanan pastayı kesti.