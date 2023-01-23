PKK/YPG'den kurtarılan 22 çocuğun ifadeleri tüyler ürpertti!

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, çocukları tehdit ve baskıyla kandırarak kaçıran PKK/KCK/YPG terör örgütü mensupları ile iş birlikçilerinin, terör suçunun yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 80'inci maddesinde tanımı yapılan "insan ticareti suçu"ndan da yargılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmayla, örgütün kirli yüzünün uluslararası kamuoyuyla paylaşılması ve uluslararası aktörlerin terör örgütü ile temas etmelerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, PKK/YPG terör örgütü tarafından kandırılarak, kendisi ve ailesi tehdit edilerek kaçırılan, Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de terör eylemlerinde kullanılan ve güvenlik güçlerince kurtarılan 22 çocuğun ifadeleri doğrultusunda başsavcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurularının ardından, sözde örgüt yöneticilerinin de arasında olduğu 133 kişi hakkında, terörün yanı sıra insan ticareti suçundan da adli işlem başlatıldı.

Çocukların ifadeleri insan ticareti suçunu ortaya koydu

Terör örgütünün elinden kurtarılan 22 çocuğun ifadeleriyle, bu çocukların silahlı eğitim için örgütün yurt dışındaki kamplarına götürüldüğü, uyuşturucu kuryeliği, mevzi ve mağara kazma, canlı kalkan gibi insanlık dışı suç faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.

Çocukların örgüt içinde uyuşturucu kullanımına alıştırıldıkları, örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara maruz kaldıkları da ifadelere yansıdı.

17 yaşındaki bir çocuk, örgüte nasıl katıldığını ve örgüt içinde gördüğü muameleyi şöyle anlattı:

"Çobanlık yaparken arkadaşımın iknaları sonucunda örgüte katılmaya karar verdim. Örgüte katıldığım andan itibaren pişmanlık duymaya başladım ve örgütten ayrılmak istedim. Ancak ailemi ve beni öldürmekle tehdit ettiler. Kaçmaya çalışırken yakalandık ve bizi döverek ayaklarımızdan ağaca bağladılar, günlerce işkenceye maruz kaldım. Sürekli uyumam için bana ve yanımdaki arkadaşıma uyuşturucu hap verdiler. İkinci kez kaçmaya teşebbüs ettiğimde tekrar yakaladılar, işkence yapıp hapse attılar, benimle birlikte 50'ye yakın kişi hapisteydi."

15 yaşındaki bir başka çocuk ise tekstil atölyesinde çalışırken akrabası tarafından sürekli örgüt propagandasına maruz bırakılarak kandırıldığını söyledi.

Teslim olan 15 yaşındaki bir başka çocuk ise şunları kaydetti:

"8'inci sınıfta okurken örgüte müzahir siyasi parti ilçe teşkilatında görevli şahıs tarafından okul bahçesinde terör örgütü propagandası yapıldı. Beni ilçe binasına davet ettiler. Eğer kendim gelmezsem ailemden birinin örgüte zorla alınacağını söylediler. Bana silahlı eğitim verdikten sonra haziran ayında örgütten kaçmaya çalıştım ve yakalandım. Bunun için 20 gün beni hapse attılar, defalarca işkenceye maruz kaldım. Başka bir bölgeye göndermek istediler, kabul etmedim. Bunun yüzünden 6 ay boyunca bir mağarada kazı yaptırdılar."

Kendisinin ve aile üyelerinin öldürüleceği tehdidiyle örgüte katıldığını belirten 14 yaşındaki bir başka çocuk ise ifadesinde, "Bana kaçmamam için uyuşturucu verdiler ve işkence yaptılar. Örgütten kaçmaya çalıştım fakat yakalandım. Yakalandıktan sonra beni tutukladılar ve hapse attılar. Bir ay hapiste kaldım, bir daha kaçarsam beni ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler." ifadelerini kullandı.

Çocukların nasıl kullanıldığı uluslararası raporlara da girdi

Uluslararası gözlemciler de terör örgütü PKK/YPG ve YPJ'nin, Suriye'deki savaş nedeniyle kamplarda barınan çocukları silahlı faaliyetlerinde kullanmak için zorla kaçırdıklarını rapor ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekterliğinin "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" konulu 2021 raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı açıklandı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, Ağustos 2013 raporu ve 19 Temmuz 2022 tarihli İnsan Hakları raporunda, PKK/YPG terör örgütünün 12 yaşından küçük çocukları dahi, özellikle Suriye'de silah altına aldığı, kendi amaçları doğrultusunda kullandığına yer verildi.