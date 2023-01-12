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PKK/YPG İsveç'te Türkiye karşıtı eylem yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "İsveç'teki çirkin gösteri, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin, terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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