PKK’ya tam abluka

Türkiye, eli kanlı terör örgütü PKK ile yürüttüğü mücadelede yeni bir sürece girdi. Son bir yıl içinde sınır içinde ve ötesinde yürütülen operasyonlar ile terör örgütünün 200 civarında ara kademe yöneticisi etkisiz hale getirildi. Atılan diğer adımlara bu da eklenince terör örgütünün yurt içindeki etkinliği neredeyse sıfıra inerken sınır ötesinde de hareket edemez hale geldi. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri saklandıkları Kandil dağındaki mağaralarına sıkışıp kaldı. Türkiye'nin yerlerini bulması endişesi ile bir araya gelip toplantı yapamıyorlar. Yerleri tespit edilir endişesi ile telefon veya internet üzerinden iletişim kuramıyorlar. Terör örgütü üyeleri hareket kabiliyetini kaybetmiş durumda.

KUZEY IRAK ÖNLEMİ

İyice sıkışan PKK, rotayı Kuzey Irak'taki yeni bir üs oluşturma amacına yöneldi. Bölgedeki hareketlilik üzerine Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne "PKK'nın bölgede yoğunlaşması, yapılan eylemleri Bölgesel Kürt Yönetimi'ne de zarar verir boyuta getirir. Sonrasındaki gelişmelerden Türkiye sorumlu olmaz. Bu nedenle yapılanmalarına izin vermeyin" isteğinde bulunuldu. Arka arkaya yapılan görüşmeler ile Kuzey Irak'ta da merkezi yönetimin de aynı noktaya geldiği ve bazı önlemleri almaya başladığı bildirildi.

SINIRA DUVAR

Terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili de yeni önlemler alınıyor. Suriye ve İran sınırına duvar ören Türkiye, Irak sınırı için de hazırlık yapıyor. İran sınırındaki duvarın yapımı tamamlanır tamamlanmaz zorlu doğa koşullarına sahip Irak sınırının uygun yerlerine duvar örülmeye başlanacak. Duvar olmayan yerlerde kalekollar daha da güçlendirilirken 15 gün havada kalıp bin kilometrelik alanda kontrol edilebilen zeplinler de devreye sokulacak. Böylece teröristlerin sızmasının tamamen önüne geçilecek.

BÖLGE ÜLKELERİNE KARARLILIK MESAJI

PKK'nın Kuzey Irak'tan tamamen çıkarılmasını sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak seyahatini gerçekleştirdi. Akar'ın ziyaretinde neler yapılabileceği detaylı olarak konuşuldu. Ziyaretin aynı zamanda bölgedeki tüm ülkelere Türkiye'nin PKK konusundaki kararlılığını göstermeyi hedeflediği kaydedildi.

MEHMETÇİK KARLI DAĞLARDA KUŞ UÇURTMUYOR

ÜLkede sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için Hakkari'de fedakarca görev yapan askerler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Arguş- 2 Üs Bölgesi'nde teröristlere göz açtırmıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 400 rakımlı Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor. Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor. "Şahin Gözü" olarak nitelendirilen keşif ve hedef gözetleme teknolojisi sayesinde sınır hattında kuş uçurtmayan ve zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha ediyor.