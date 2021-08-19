AjansHaber.com.tr Gündem 22 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya peş peşe ağır darbe: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde, Hakkari, Tunceli ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu Cilo'da etkisiz hale getirilen 8 teröristin uzun süredir takip edildiğine dikkat çekti.

Irak'ın kuzeyinde ve iç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldu.

Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 8 teröris etkisiz hale getirildi.

Uzun zamandır takip ediliyorlardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun önemine dikkat çekti: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum."

Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir operasyon haberi de Eren-1 Operasyonları'nın sürdüğü Van-Çatak ilçesi kırsalından geldi. Karataş Çukurları bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendi. 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırlarımız içinde operasyonlar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Van'da 115 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
Çavuşoğlu ve Akar'dan Afganistan mesajları
ABD uçağının rotasına ilişkin Rusya'dan flaş iddia
Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi
Kabil'de ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı