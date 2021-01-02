PKK'ya katılım 2020'de dibe vurdu!

Bakan Soylu, PKK'ya katılan terörist sayısının 2020 yılında 52 kişiye düşerek örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984 yılındaki katılımın bile altına düştüğünü belirtti.

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından verdiği bilgiler şu şekilde:

Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...

Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!

Sayı: 52

Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur...

Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...



Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,

örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!



Sayı: 5️⃣2️⃣



Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki

kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH