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PKK'ya Gara'da ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularının bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Hava harekatları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."


Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi.

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PKK'ya Gara'da ağır darbe