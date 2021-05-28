AjansHaber.com.tr Gündem PKK'ya bir darbe daha! Kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya bir darbe daha! Kıskıvrak yakalandılar

MSB, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, yakalananlardan ikisinin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali gerçek oldu
Sahada 850 milyar metreküplük rezerv olabilir
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi açığa alındı
Köylü kılığına giren PKK'lı terörist kurtulamadı
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi gözaltında
Taksim'e yapılan cami yarın açılıyor