PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hake getirildi
Mili Savunma Bakanlığı Twitter'dan Pençe-Şimşe Operasyonu ile ilgili bilgi paylaştı.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/Mq1ZuzShqy#MSB #TSK pic.twitter.com/1Porm0WYUt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2021
Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/Mq1ZuzShqy#MSB #TSK pic.twitter.com/3OUcwwZEpn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2021
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