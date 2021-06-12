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PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hake getirildi

Mili Savunma Bakanlığı Twitter'dan Pençe-Şimşe Operasyonu ile ilgili bilgi paylaştı.

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

 

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