PKK'ya ağır darbenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) çektiği görüntülerde, Mehmetçik ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anı anbean kaydedildi. A Haber ekibinden Özkan Özcan operasyonun ayrıntılarını anlattı.

İHA'lar buldu, F-16'lar vurdu

Şırnak Domuz Dağı bölgesindeki terör operasyonu kameraya yansıdı.

Eren-10 operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın sızma girişimlerinin engellediği o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

TeröristbaşlarındanPKK'lı Fırat Şişman ile birlikte 10 hain düzenlenen operasyonla öldürüldü.

PKK'nın sözde Mardin sorumlusu öldürüldü.

Son günlerde peş peşe düzenlenen başarılı operasyonların ardından yurt içindeki terörist sayısı ise 3 binden 300'ün altına indi.

"SÖZDE KOMUTA KADEMESİNİN EN ÜST KADEMESİYDİ"

En dikkat çekeni o teröristlerden biri Fırat Şişman... O bölgenin yüzde 60'ında sorumluydu. 25 yıldır bölgede terör örgütüyle birlikte hareket ediyordu ve Özgür Gabar kod adını kullanıyordu. Türkiye'de kırsaldaki en üst düzey teröristti. Sözde komuta kademesinin en üst kademesindeydi. 2015'te Hakkari'de 16 askerin şehit olduğu saldırının sorumlusuydu.

PKK'lı teröristler böyle vuruldu



🔹İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Bestler-Dereler Bölgesine 5-8 Nisan tarihleri arasında Eren-10 operasyonu yapıldı.

🔹Bu operasyona dair yeni bilgi ve görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı. pic.twitter.com/OVoKfPAmWT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 10, 2021

Bir diğer isim de Zeynep Dayan. Zeynep Dayan da bir hafta önce sözde Şırnak sorumlusu olarak görevlendirilmişti ve henüz faaliyete geçemeden etkisiz hale getirildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eren 5 Operasyonu'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı. Burada da Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi. Hasan Mahmudi sözde Mardin sorumlusuydu, 2015 yılında çukur eylemlerine katılmıştı. Şırnak'ta 2 milyon liralık soygun yaptırmıştı. Murat Karayılan'ın koruması olarak görev yapmıştı.

Son 10 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor.