PKK'ya ağır darbe!
Irak!ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!
Milli Savunma Bakanlığı:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 19, 2020
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.pic.twitter.com/5FRJw8zfD2
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