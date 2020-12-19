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PKK'ya ağır darbe!

Irak!ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!

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