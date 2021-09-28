PKK'nın sözde merkez komite üyesi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, INTERPOL Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

SİHA'ar vurdu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Karaaslan'ın içinde bulunduğu araca Kamışlı-Haseke anayolu Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Karaaslan etkisiz hale getirildi.

Ermenistan temsilciliği yapmıştı

PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Karaaslan, 1990'lı yıllarda Şam'da eğitim aldı, 2000'li yıllarda örgütün sözde Ermenistan temsilciliği faaliyetini yürüttü.

2019'dan bu yana Suriye'de bulunan terörist, örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de sözde yöneticilik yaptı, çok sayıda eylem planladı.

Engin Karaaslan'ın, bugüne kadar Suriye'de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu öğrenildi.