PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu

Van'da 2009 yılında dağa kaçırılan ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 17 yaşındaki Ş.D'nin teslim olması, annesi Atiye Dayan ve diğer aileleri sevince boğdu.

Uzun süredir uzak kaldığı kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dayan, her hafta perşembe günleri Van'da bir araya gelen diğer ailelere destek olmak için HDP önündeki eylemini sürdürdü.

Dayan'ın kızının teslim olmasıyla ümitleri artan Van ve Muş'taki diğer aileler de çocuklarının geri dönmesi için seslerini daha güçlü duyuracaklarının mesajını verdi.

"Anneler kazanacak, bunun en büyük kanıtı benim"

Evladına kavuşmasına rağmen diğer aileleri yalnız bırakmayan Atiye Dayan, AA muhabirine, Van'da 7 anneyle başladıkları eylemde aile sayısının 32'ye yükseldiğini söyledi.

Tüm illerde aile sayısının her geçen gün arttığını anlatan Dayan, şunları kaydetti:

"Bütün evlatlarımızı alana kadar eylemimiz devam edecek ve kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çok şükür kızımı aldım. Devletime çok minnettarım. Anneler kazanacak, bunun en büyük kanıtı benim. Yıllardır haber alamadığım, yıllardır zindanlarda esir tutulan kızıma kavuştum. Diğer ailelerin çocukları da benim çocuğum gibi. Hepimizin acısı bir. Evlatlarımızı kimseye yedirtmeyeceğiz. Çocukları dağda olan diğer ailelere de sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın bu eyleme katılın. Çocuklarımızı kandırıyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Dağda olan çocuklara sesleniyorum, gelin devletinize teslim olun. PKK bitmiş ve kendine bir çare arıyor. Sizleri kullanmasına izin vermeyin."

"Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz"

Dağa kaçırılan kardeşi Ergin Tan için eyleme katılan Vehbi Tan ise 7 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade etti.

Evlatlarına kavuşan annelerin morallerini yükselttiğini belirten Tan, "Kızına kavuşan bir anne hala bizimle eyleme katılıyor. Bu, bize çok büyük bir destek. Biz de evlatlarımıza kavuşsak bile eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz." dedi.

PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu



🔹Kızına kavuşan Atiye Dayan: "Anneler kazanacak, bunun da en büyük kanıtı benim. Yıllardır haber alamadığım, yıllardır zindanlarda esir tutulan kızıma kavuştum. Asla vazgeçmiyoruz" pic.twitter.com/9boOcyzrXJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 9, 2021

Muş'taki aileler de eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Muş'ta da çocuklarını kandıran terör örgütü PKK'ya tepki göstererek 7 Nisan'dan bu yana her hafta HDP binası önünde eylem yapan 8 aile, çocuklarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

Bulanık ilçesinde 2015 yılında çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Azad Baykara'nın (22) annesi Ribabşah Baykara da HDP önünde yapılan eyleme katılma kararı aldı.

Oğluyla 6 yıldır hiç görüşemediğini ifade eden Baykara, "Diğer anneler çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu oldum. Akıbeti inşallah bizim çocukların başına olur. Azad beni görüyorsa inşallah gelecek. Oğlum 6 yıldır seni bekliyorum. Neredeysen gel devlete teslim ol. Gözüm senin yolunu beklemekten kör oldu." diye konuştu.

Teröristlerin, çocuğunu kandırarak kaçırdığını anlatan Baykara, şöyle devam etti:"

"Çocukları gelen aileler çok mutlu oldu, inşallah biz de o duyguyu yaşarız. Ne kadar çile çektiğimizi Allah bilir. Milletin çocuğunu kandırıp dağa götürüyorsunuz, öldürüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Allah bu zulmü kabul etmesin. Çocuğum gelene kadar bu eylemi sürdüreceğim. Ben ölene kadar buradayım. Oğlum teslim olana kadar bekleyeceğim. Oğlumun gitmesinin üzerinden 7 Kurban Bayramı geçti. Onların çocukları 2 gün dışarıda kaldığında bakalım ne yapacaklar."

Oğlu için eyleme katılan Gülbahar Teker de çocuğuna kavuşacağı günün hayalini kurduğunu belirterek, "Vanlı annenin çocuğu teslim oldu. Oğluma kavuştuğum kadar mutlu oldum. Bu gelişmeler umudumuzu artırıyor. 7, 8 ve 10 yaşındaki çocukları dağa çıkardılar. Çocukların elinden kalemi aldılar, silah verdiler. Çocuklarımızı bize versinler. Anneler eylem yapıyor, feryat ediyor. HDP niye bizim derdimizi dinlemiyor." diye tepkisini dile getirdi.