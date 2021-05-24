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PKK'lı teröristler bu araçlarda bulundu

Irak'ın kuzeyinde MİT ve TSK işbirliğinde gerçekleşen Pençe-Şimşek operasyonunda aralarında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de olduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin içinde bulunduğu ve operasyon sonrası küle dönen aracın görüntüleri ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Şimşek operasyonunda 2'si sözde yönetici olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlerin bulunduğu aracın vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Teröristlerin Suriye'den Irak'a mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan ortak operasyon: 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

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