Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Şimşek operasyonunda 2'si sözde yönetici olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlerin bulunduğu aracın vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

PKK'lı teröristler bu araçlarda bulundu



🔹MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe-Şimşek operasyonunda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de olduğu 4 terörist etkisiz hale geldi

🔹Teröristlerin içinde bulunduğu, operasyon sonrası küle dönen aracın görüntüleri ortaya çıktı pic.twitter.com/VCQbZttmQ3 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 24, 2021

Teröristlerin Suriye'den Irak'a mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.