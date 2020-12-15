AjansHaber.com.tr Gündem PKK'lı terörist teslim oldu

PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sahte polis, gerçek polise kimlik sorunca...
ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıkladı
Çok sayıda araç sulara gömüldü
Cansu Yıldıran:: "Çağdaş Erdoğan tecavüzcüdür"
Vurdukça vurdu! İknacı! Sakin güç!
Yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak
Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler